Версии Windows 10 c долгосрочной поддержкой будут обновляться пять лет вместо десяти

Компания Microsoft объявила о сокращении срока поддержки версий программной платформы Windows 10 Enterprise Long Term Servicing Channel (LTSC). Начиная с конца этого года, выпуски операционной системы с долгосрочной поддержкой будут получать обновления только пять лет, вместо десяти, как это было прежде.

Согласно имеющимся данным, первой версией Windows 10 Enterprise LTSC, которая будет поддерживаться пять лет, станет Windows 10 21H2, запуск которой ожидается осенью этого года. Стоит отметить, что Microsoft уже давно пытается убедить клиентов отказаться от использования версий Windows 10 LTSC без особой необходимости. Разработчики в очередной раз подчеркнули, что цель выпусков LTSC заключается в предоставлении поддержки критически важных систем, которые по каким-то причинам не могут или не должны получать регулярные функциональные обновления. В сообщении Microsoft также сказано о том, что компания провела анализ ситуации, который позволил установить, что в большинстве случаев выпускам Windows 10 Enterprise LTSC не требуется десятилетний жизненный цикл, поскольку пользователи обновляют системы быстрее.

Пользователям, которые нуждаются в десятилетней поддержке программной платформы, Microsoft рекомендует перейти на использование Windows 10 IoT LTSC, которая продолжит поддерживаться в течение десяти лет. Ожидается, что выпуск новой версии Windows 10 IoT LTSC состоится примерно в то же время, что и запуск Windows 10 21H2, т.е. осенью этого года.

Стоит также отметить, что пользователей Windows 10 Enterprise 2015/2016/2019 новая политика Microsoft не затронет. Устройства под управлением указанных версий ОС получат десять лет поддержки, т.е. пять лет основной и пять лет расширенной поддержки, в течение которых Microsoft будет выпускать обновления безопасности. Сокращение периода поддержки будет касаться только версий Windows 10 Enterprise LTSC, выпущенных в будущем.



