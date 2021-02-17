Microsoft начала принудительное удаление Flash Player из Windows 10

Microsoft начала принудительное удаление Flash Player из Windows 10

О планах Microsoft по удалению Flash Player из операционной системы Windows 10 известно достаточно давно, и до недавнего момента пользователи могли сделать это самостоятельно с помощью необязательного пакета обновлений KB4577586. Теперь же стало известно, что устаревший компонент программной платформы будет автоматически удалён после установки февральского накопительного обновления, частью которого стал пакет KB4577586.

Согласно имеющимся данным, удалить полностью Flash Player в автоматическом режиме могут пользователи Windows 10 20H2, Windows 10 (2004) и более ранних версий, которые всё ещё официально поддерживаются. Накопительное обновление для ОС начало распространяться ранее в этом месяце и в течение ближайших недель оно станет доступно на всех совместимых устройствах. Проверить его доступность можно с помощью «Центра обновлений Windows».

Источник отмечает, что установка обновления не занимает много времени, но после этого удалить его из ОС стандартными средствами не удастся. Это означает, что в дальнейшем использовать Flash Player уже не удастся, поскольку KB4577586 блокирует повторную установку этого компонента. Примечательно, что упомянутое обновление не затрагивает версии Flash Player, установленные пользователем, их придётся удалять самостоятельно.

Microsoft начала принудительное удаление Flash Player из Windows 10

Ранее Microsoft отключила поддержку Flash Player в своём новом браузере Edge. Аналогичным путём пошли Google и Mozilla, которые также избавились от поддержки устаревшего программного обеспечения в своих браузерах Chrome и Firefox.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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