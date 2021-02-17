Следующая версия утилиты HWiNFO покажет честные температуры видеокарт GeForce RTX 3000

Реальная температура GPU на видеокартах GeForce RTX 3000 в наиболее горячих областях чипа может на 11-14 градусов превышать то значение, которое показывают имеющиеся программы мониторинга. Но вскоре доступ к значению истинной максимальной температуры предоставит программа HWiNFO, как пишет авторитетный ресурс Igor’s Lab.

Температурные датчики GPU Radeon VII

К сожалению, средства мониторинга температуры современных видеокарт не могут полностью удовлетворить энтузиастов и оверклокеров. Поэтому продвинутым пользователям приходится прибегать к дополнительным программным средствам. Например, недавно популярная утилита HWiNFO научилась измерять температуры чипов памяти, после чего выяснилось, что память GDDR6X на флагманских видеокартах NVIDIA зачастую работает с нагревом свыше 100 градусов. Теперь разработчик HWiNFO готовится добавить ещё одно важное значение температуры для GeForce RTX 3000 — температуру самой горячей точки GPU.

На каждом кристалле GPU, как правило, установлено несколько десятков термических датчиков, каждый из которых считывает показатель температуры в своей области. Однако на практике температура GPU выводится программами мониторинга как некое усреднённое значение (Junction Temp). Между тем, температура в разных областях чипа может значительно различаться. Это зависит от вычислительной нагрузки на ту или иную область кристалла, ровности поверхности кристалла, эффективности используемой системы охлаждения и даже правильности нанесённой термопасты на чип. Таким образом усреднённый показатель температуры далеко не всегда отображает реальную картину.

Программа мониторинга HWiNFO уже может считывать показатели температуры самой горячей точки (HotSpot) графических процессоров видеокарт серии Radeon RX 6000, поскольку AMD в этом плане оказалась более прозрачной. В NVIDIA же, видимо, посчитали, что для пользователя данная информация не будет полезной. В действительности оказывается, что та температура, на которую предлагает ориентироваться NVIDIA, реального положения дел с нагревом не описывает.

Например, средняя температура GPU видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X (на графике ниже отображена как Edge и выделена зелёным) составляет под нагрузкой порядка 65 градусов по Цельсию. Между тем температура самой горячей точки (HotSpot), может отличаться на 12–20 градусов в большую сторону и достигать значения 90 градусов по Цельсию.

Аналогичные замеры для видеокарт NVIDIA сможет делать грядущая новая версия программы HWiNFO. Ресурс Igor’s Lab уже провёл её тестирование и выяснил, что разница между значением среднего показателя температуры GPU видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition, который обычно видят пользователи, может отличаться от показателя температуры самой горячей точки в среднем на 11–14 градусов по Цельсию.

Для большинства пользователей, использующих видеокарты по прямому назначению, то есть для работы и игр, данная информация действительно не имеет почти никакого практического значения. Однако для энтузиастов компьютерного разгона эти сведения могут оказаться весьма полезными, поскольку они прямо или косвенно указывают на эффективность той или иной системы охлаждения. На примере тех же замеров для GeForce RTX 3090 Founders Edition можно отметить, что СО видеокарты справляется с охлаждением GPU значительно лучшее, чем система охлаждения MSI RX 6800 XT Gaming X, даже несмотря на разницу в уровне энергопотребления видеокарт. У первой он заявлен на отметке 350 Вт, а у второй — на 300 Вт. В то же время на флагманской карте NVIDIA значительно хуже охлаждаются чипы памяти, поскольку эта видеокарта использует два набора модулей, расположенных с обеих сторон платы. К счастью, для памяти стандарта GDDR6X такая рабочая температура является вполне обычной.



