Google научит свою перспективную ОС Fuchsia запускать приложения для Android и Linux в нативном режиме

В течение многих лет Google занимается разработкой перспективной операционной системы Fuchsia. Одной из главных её особенностей является то, что Fuchsia является самостоятельной разработкой и не основана на Linux, как можно было бы предположить. Теперь стало известно, что новая ОС от Google получит возможность запускать приложения для Android и Linux в нативном режиме.

9to5google.com

Одной из главных проблем операционных систем, которые создаются с нуля, является острый дефицит программного обеспечения в первое время после запуска. Чтобы смягчить этот недостаток Google решила добавить в свой продукт поддержку ПО , разработанного для других платформ. Стоит отметить, что Chrome OS, также разработанная Google , для запуска приложений, разработанных под другие платформы, использует полную версию Linux, запущенную на виртуальной машине. Однако у этого способа есть определённые недостатки, особенно учитывая тот факт, что в Fuchsia делается упор на безопасность. Операционная система пытается по возможности максимально изолировать приложения друг от друга. Чтобы обеспечить такой уровень изоляции для Linux-программ системе придётся запускать несколько виртуальных машин, что может сильно сказаться на производительности.

9to5google.com

Теперь стало известно, что вместо запуска Linux Fuchsia будет использовать систему под названием Starnix, которая будет работать как переводчик, интерпретируя инструкции для ядра Linux под ядро Fuchsia Zircon. По сути, Linux-приложения будут работать в нативном режиме, как бы не замечая, что они запущены в другой ОС. С помощью той же Starnix Fuchsia будет запускать и Android-приложения. Предполагается, что в долгосрочной перспективе Starnix будет использоваться как временная мера, пока разработчики не портируют свои приложения под новую ОС. Нет ничего удивительного в том, что приложения, специально разработанные под эту операционную систему будут работать стабильнее, чем Linux- и Android-приложения.

Стоит отметить, что решение об использовании Starnix в Fuchsia ещё не принято окончательно. Прежде чем его одобрить, Google изучит успехи и неудачи других подобных проектов, таких как первая версия подсистемы Windows для Linux. В любом случае, Fuchsia обещает стать интересной операционной системой с большим потенциалом.



