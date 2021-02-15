Samsung разрабатывает три приложения для Windows 10

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung разрабатывает три приложения для операционной системы Windows 10. Речь идёт о программных продуктах Quick Share, Samsung Free и Samsung O, которые сделают удобнее процесс взаимодействия между смартфонами Samsung и компьютерами с Windows 10.

Партнёрство Samsung и Microsoft продолжает расширяться. Уже сейчас для смартфонов Samsung реализован ряд эксклюзивных функций в приложении «Ваш телефон» в Windows 10, поддерживается синхронизация между Samsung Note и OneNote, а также имеются другие полезные функции. Похоже, что Samsung хочет дать пользователям своих смартфонов больше инструментов для взаимодействия с Windows 10, запустив для этого несколько новых приложений.

Приложение Quick Share будет выполнять те же функции, что и одноимённый инструмент, который появился в смартфонах Samsung вместе с интерфейсом One UI 2 и позволит быстро обмениваться данными посредством использования Wi-Fi Direct. Очевидно, что Quick Share для Windows 10 позволит осуществлять быстрый обмен файлами между смартфонами Samsung и ПК, работающими под управлением программной платформы Microsoft .

Что касается двух других приложений, то о них известно не так много. Согласно имеющимся данным, Samsung Free является преемником Samsung Daily, приложения, позволяющего просматривать новости и искать разный контент (оно отображается в виде ленты в интерфейсе One UI). Стоит отметить, что в смартфонах Galaxy S21 приложение Samsung Daily было заменено каналом Google , предоставляющим аналогичные возможности. О приложении Samsung O на данный момент мало что известно, но предполагается, что по возможностям оно будет напоминать Samsung Free.



