Samsung разрабатывает три приложения для Windows 10

Samsung разрабатывает три приложения для Windows 10

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung разрабатывает три приложения для операционной системы Windows 10. Речь идёт о программных продуктах Quick Share, Samsung Free и Samsung O, которые сделают удобнее процесс взаимодействия между смартфонами Samsung и компьютерами с Windows 10.

Партнёрство Samsung и Microsoft продолжает расширяться. Уже сейчас для смартфонов Samsung реализован ряд эксклюзивных функций в приложении «Ваш телефон» в Windows 10, поддерживается синхронизация между Samsung Note и OneNote, а также имеются другие полезные функции. Похоже, что Samsung хочет дать пользователям своих смартфонов больше инструментов для взаимодействия с Windows 10, запустив для этого несколько новых приложений.

Приложение Quick Share будет выполнять те же функции, что и одноимённый инструмент, который появился в смартфонах Samsung вместе с интерфейсом One UI 2 и позволит быстро обмениваться данными посредством использования Wi-Fi Direct. Очевидно, что Quick Share для Windows 10 позволит осуществлять быстрый обмен файлами между смартфонами Samsung и ПК, работающими под управлением программной платформы Microsoft.

Samsung разрабатывает три приложения для Windows 10

Что касается двух других приложений, то о них известно не так много. Согласно имеющимся данным, Samsung Free является преемником Samsung Daily, приложения, позволяющего просматривать новости и искать разный контент (оно отображается в виде ленты в интерфейсе One UI). Стоит отметить, что в смартфонах Galaxy S21 приложение Samsung Daily было заменено каналом Google, предоставляющим аналогичные возможности. О приложении Samsung O на данный момент мало что известно, но предполагается, что по возможностям оно будет напоминать Samsung Free.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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