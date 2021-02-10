Google Chrome: как проверить безопасность информации в браузере

Google Chrome признан самым популярным браузером в мире. Пользователям очень удобно, что все сервисы связаны между собой, поэтому и пользуются Chrome, несмотря на его "прожорливость".

О чем не знают пользователи Google Chrome: полезные функции браузера

В браузере постоянно появляются новые функции, но не все пользователи знают, как использовать и старые "фишки". Первое, что должен сделать каждый клиент Google Chrome - сделать проверку безопасности своих данных. Для этого в браузере есть специальная кнопка, о которой многие, наверное, и не слышали.

Зайдите в "Настройки" и в меню слева выберите пункт "Проверка безопасности". Или скопируйте chrome://settings/safetyCheck и вставьте этот адрес в адресную строку браузера. Проверка данных займет всего несколько секунд вашего времени, но может помочь обезопасить ваши личные данные. Поэтому не откладывайте, и сделайте это прямо сейчас.

О чем не знают пользователи Google Chrome: полезные функции браузера
Во время проверки данных вы увидите информацию обо всех обновлениях Google Chrome, узнаете, не был ли взломан любой из ваших сохраненных паролей, и включен ли безопасный просмотр, а также получите информацию о наличии вредных расширений в браузере.

Эта информация может быть полезной для пользователей, ведь если вы увидите, что ваши пароли взломаны, вы немедленно их замените. Также перед вами будет перечень сайтов, для которых у вас слишком слабый пароль. Это предостережет вас от возможной угрозы в будущем.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоровGoogle уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоров
Google Chrome: как проверить безопасность информации в браузереGoogle Chrome: как проверить безопасность информации в браузере
Блок рекламы


Похожие новости
Google уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоровGoogle уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоров
Обновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и FlashОбновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и Flash
Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открытоGoogle всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто
Состоялся релиз Chrome OS 87 с новыми функциямиСостоялся релиз Chrome OS 87 с новыми функциями
Google Chrome получил самую большую прибавку к производительности за последние годыGoogle Chrome получил самую большую прибавку к производительности за последние годы
Власти США хотят оставить Google без ChromeВласти США хотят оставить Google без Chrome
Google решила повременить с закрытием проекта Chrome AppsGoogle решила повременить с закрытием проекта Chrome Apps
Google тестирует функцию Nearby Share в браузере Chrome для Windows 10Google тестирует функцию Nearby Share в браузере Chrome для Windows 10
Браузер Chrome защитит пользователей от “тяжелой” рекламыБраузер Chrome защитит пользователей от “тяжелой” рекламы
Google догадался группировать вкладки в ChromeGoogle догадался группировать вкладки в Chrome
Последние новости
Подгружаем последние новости