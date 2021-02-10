Google Chrome: как проверить безопасность информации в браузере
Google Chrome признан самым популярным браузером в мире. Пользователям очень удобно, что все сервисы связаны между собой, поэтому и пользуются Chrome, несмотря на его "прожорливость".
В браузере постоянно появляются новые функции, но не все пользователи знают, как использовать и старые "фишки". Первое, что должен сделать каждый клиент Google Chrome - сделать проверку безопасности своих данных. Для этого в браузере есть специальная кнопка, о которой многие, наверное, и не слышали.
Зайдите в "Настройки" и в меню слева выберите пункт "Проверка безопасности". Или скопируйте
chrome://settings/safetyCheck и вставьте этот адрес в адресную строку браузера. Проверка данных займет всего несколько секунд вашего времени, но может помочь обезопасить ваши личные данные. Поэтому не откладывайте, и сделайте это прямо сейчас.
Эта информация может быть полезной для пользователей, ведь если вы увидите, что ваши пароли взломаны, вы немедленно их замените. Также перед вами будет перечень сайтов, для которых у вас слишком слабый пароль. Это предостережет вас от возможной угрозы в будущем.