Google Chrome: как проверить безопасность информации в браузере

Google Chrome признан самым популярным браузером в мире. Пользователям очень удобно, что все сервисы связаны между собой, поэтому и пользуются Chrome , несмотря на его "прожорливость".

В браузере постоянно появляются новые функции, но не все пользователи знают, как использовать и старые "фишки". Первое, что должен сделать каждый клиент Google Chrome - сделать проверку безопасности своих данных. Для этого в браузере есть специальная кнопка, о которой многие, наверное, и не слышали.

Зайдите в "Настройки" и в меню слева выберите пункт "Проверка безопасности". Или скопируйте chrome://settings/safetyCheck и вставьте этот адрес в адресную строку браузера. Проверка данных займет всего несколько секунд вашего времени, но может помочь обезопасить ваши личные данные. Поэтому не откладывайте, и сделайте это прямо сейчас.

Google Chrome

Во время проверки данных вы увидите информацию обо всех обновлениях, узнаете, не был ли взломан любой из ваших сохраненных паролей, и включен ли безопасный просмотр, а также получите информацию о наличии вредных расширений в браузере.

Эта информация может быть полезной для пользователей, ведь если вы увидите, что ваши пароли взломаны, вы немедленно их замените. Также перед вами будет перечень сайтов, для которых у вас слишком слабый пароль. Это предостережет вас от возможной угрозы в будущем.