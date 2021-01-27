Microsoft начала тестирование новой версии пакета Feature Experience Pack для Windows 10

Microsoft начала тестирование новой версии пакета Feature Experience Pack для Windows 10

Стало известно о том, что Microsoft выпустила новую предварительную сборку пакета Windows Feature Experience Pack под номером 120.2212.2020.0, которая стала доступна участникам инсайдерской программы на канале Beta. Этот пакет предназначен для улучшения функций Windows 10, разработка которых осуществляется отдельно от операционной системы.

Последние несколько месяцев Microsoft тестирует новый способ обновления функций Windows 10, которые разрабатываются отдельно от самой платформы. Предполагается, что для улучшения таких функций будут использоваться отдельные пакеты Feature Experience Pack, которые будут выпускаться отдельно от основных функциональных обновлений, поставляемых два раза в год. В настоящее время отдельно разрабатываемых функций немного, поэтому Experience Pack не содержит большого количества исправлений, но в дальнейшем Microsoft планирует увеличить их количество.

Что касается нынешнего пакета Experience Pack, то он предназначен для повышения стабильности работы функции «Фрагмент и набросок», особенно при её использовании вместе с приложениями, которые часто обращаются к буферу обмена. Также сообщается о том, что Microsoft временно исключила функцию вставки скриншотов непосредственно в папки в «Проводнике», поскольку в её работе была выявлена серьёзная ошибка. Разработка данного инструмента будет продолжена, и в дальнейшем он снова будет тестироваться инсайдерами.

Распространение нового пакета Windows Feature Experience Pack уже началось, и в настоящее время он доступен участникам инсайдерской программы на канале предварительной оценки (Beta). Когда Microsoft планирует выпустить стабильную версию пакета, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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