Обновление Windows 10 21H1 будет незначительным и выйдет раньше обычного

Обновление Windows 10 21H1 будет незначительным и выйдет раньше обычного

По сообщениям сетевых источников, следующее обновление Windows 10 будет незначительным, как и предполагалось ранее. Подтверждение этого обнаружил энтузиаст в процессе анализа пакета накопительных обновлений KB4598291 за январь 2021 года, который недавно стал доступен инсайдерам. Это означает, что обновление Windows 10 21H1 не принесёт новых функций и будет сосредоточено на исправлении разного рода ошибок.

Как уже было сказано, намёки на статус предстоящего обновления для платформы Windows 10 были найдены в недавнем накопительном обновлении, которое на прошлой неделе начало распространяться среди участников инсайдерской программы Microsoft. После установки этого обновления один из инсайдеров обнаружил в реестре элемент «Microsoft-Windows-21H1Enablement-Package-31bf3856ad364e35~amd64~~0.0.0.0». Этот элемент указывает на то, что будущее обновление 21H1, которое должно появиться в первой половине этого года, будет незначительным. Как правило, такие обновления доставляются на компьютеры пользователей вместе с ежемесячными накопительными пакетами и до определённого момента остаются в деактивированном состоянии. После этого Microsoft лишь остаётся распространить активатор, который инсталлирует обновления и запускает новые функции, если их введение планировалось.

Стоит отметить, что для Microsoft запуск двух незначительных пакетов обновлений для Windows 10 подряд является беспрецедентным шагом. Ранее Microsoft всегда чередовала выпуски функциональных обновлений с пакетами, приносящими незначительные изменения и общие исправления. Похоже, что в этом году ситуация изменится. Отчасти это может быть связано с тем, что Microsoft готовится выпустить крупнейшее обновление пользовательского интерфейса Windows 10 и для его тестирования нужно больше времени, чем предполагалось изначально.

Поскольку обновление 21H1 будет незначительным, его распространение, скорее всего, начнётся раньше обычного. Источник говорит о том, что Microsoft может приступить к развёртыванию обновления в апреле или даже марте этого года, тогда как в прошлом это происходило в мае.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и FlashОбновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и Flash
Браузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензуройБраузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензурой
Обновление Windows 10 21H1 будет незначительным и выйдет раньше обычногоОбновление Windows 10 21H1 будет незначительным и выйдет раньше обычного
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft работает над исправлением критических ошибок в Windows 10Microsoft работает над исправлением критических ошибок в Windows 10
В Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командойВ Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командой
Осенью в Windows 10 случится Sun Valley – большое обновление интерфейса со скруглёнными угламиОсенью в Windows 10 случится Sun Valley – большое обновление интерфейса со скруглёнными углами
Microsoft исправила баг Windows 10, из-за которого ОС принудительно перезагружаласьMicrosoft исправила баг Windows 10, из-за которого ОС принудительно перезагружалась
В панели задач Windows 10 появился виджет новостей и погодыВ панели задач Windows 10 появился виджет новостей и погоды
Microsoft разрабатывает новое приложение Outlook для Windows и MacMicrosoft разрабатывает новое приложение Outlook для Windows и Mac
Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой»Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой»
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий WindowsWindows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows
В Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителейВ Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителей
Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режимаНоутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима
Последние новости
Подгружаем последние новости