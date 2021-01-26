Обновление Windows 10 21H1 будет незначительным и выйдет раньше обычного

По сообщениям сетевых источников, следующее обновление Windows 10 будет незначительным, как и предполагалось ранее. Подтверждение этого обнаружил энтузиаст в процессе анализа пакета накопительных обновлений KB4598291 за январь 2021 года, который недавно стал доступен инсайдерам. Это означает, что обновление Windows 10 21H1 не принесёт новых функций и будет сосредоточено на исправлении разного рода ошибок.

Как уже было сказано, намёки на статус предстоящего обновления для платформы Windows 10 были найдены в недавнем накопительном обновлении, которое на прошлой неделе начало распространяться среди участников инсайдерской программы Microsoft . После установки этого обновления один из инсайдеров обнаружил в реестре элемент «Microsoft-Windows-21H1Enablement-Package-31bf3856ad364e35~amd64~~0.0.0.0». Этот элемент указывает на то, что будущее обновление 21H1, которое должно появиться в первой половине этого года, будет незначительным. Как правило, такие обновления доставляются на компьютеры пользователей вместе с ежемесячными накопительными пакетами и до определённого момента остаются в деактивированном состоянии. После этого Microsoft лишь остаётся распространить активатор, который инсталлирует обновления и запускает новые функции, если их введение планировалось.

Стоит отметить, что для Microsoft запуск двух незначительных пакетов обновлений для Windows 10 подряд является беспрецедентным шагом. Ранее Microsoft всегда чередовала выпуски функциональных обновлений с пакетами, приносящими незначительные изменения и общие исправления. Похоже, что в этом году ситуация изменится. Отчасти это может быть связано с тем, что Microsoft готовится выпустить крупнейшее обновление пользовательского интерфейса Windows 10 и для его тестирования нужно больше времени, чем предполагалось изначально.

Поскольку обновление 21H1 будет незначительным, его распространение, скорее всего, начнётся раньше обычного. Источник говорит о том, что Microsoft может приступить к развёртыванию обновления в апреле или даже марте этого года, тогда как в прошлом это происходило в мае.



