Обновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и Flash

На этой неделе Google начала распространение новой версии популярного браузера Chrome, который получил улучшенную тёмную тему и лишился поддержки FTP и Adobe Flash. Изменения коснулись редакций веб-обозревателя для операционных систем Windows и Chrome OS.

Обновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и Flash

howtogeek.com

Сообщается, что в Windows 10 полосы прокрутки в тёмном режиме, наконец-то, стали соответствовать тёмному оформлению. К сожалению, в данный момент они затемняются лишь в настройках браузера, закладках, истории и страницах новых вкладок, а не на веб-сайтах.

Обновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и Flash

howtogeek.com

Кроме того, Google решила убрать из браузера поддержку некоторых устаревших технологий. Протокол передачи файлов FTP, который десятилетиями использовался для передачи данных через интернет, официально отключён в новой версии Chrome. Браузер также полностью лишён поддержки Adobe Flash, которая уже несколько лет была отключена по умолчанию. Стоит отметить, что сама Adobe похоронила эту технологию 31 декабря 2020 года.

Обновлённый Google Chrome 88 получил улучшенный тёмный режим, но лишился поддержки FTP и Flash

theverge.com

Помимо прочего, Google экспериментирует с новыми возможностями для Chrome. Среди них поиск по вкладкам и менее навязчивые запросы на разрешения от веб-сайтов. Эти функции можно активировать на странице флагов с помощью команд #chrome#://flags/#enable-tab-search и #chrome#://flags/#permission-chip соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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