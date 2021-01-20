Браузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензурой

Разработчики браузера Brave сделали первый шаг к поддержке децентрализованного интернета. Они внедрили в него поддержку однорангового сетевого протокола IPFS (InterPlanetary File System). Новый протокол призвал изменить представление о Сети, сделав доступ к информации более быстрым и устойчивым.

Браузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензурой

WTOP

Сейчас в интернете доминирует протокол HTTPS, который предназначен для создания централизованной многоранговой сети по типу клиент-сервер. Система IPFS, в свою очередь, предполагает создание одноранговой распределённой сети, в которой все участники связаны. По аналогичному принципу работают торренты, когда пользователи позволяют друг другу скачивать все файлы. Как отмечает The Verge, использование IPFS не только увеличит скорость передачи контента, но и сделает его более устойчивым к сбоям и цензурированию.

Brave работала над внедрением нового протокола с 2018 года и выступала одним из его сторонников. Сейчас браузером пользуются более 24 миллионов человек и каждый может получить доступ к любым страницам, которые начинаются на ifps://. Кроме этого, любой желающий может сделать свой компьютер одним из узлов Сети.

«IPFS даёт пользователям решение проблемы централизованных серверов, которые контролируют доступ к контенту. Это возможность предоставлять свой контент миллионам новых пользователей при помощи безопасного протокола», — заявил технический директор Brave Брайан Бонди (Brian Bondy).

Вероятно, на фоне последних событий популярность протокола IPFS возрастёт. Децентрализованная сеть усложнит контроль за обменом данных. Планируют ли крупнейшие браузеры внедрять подобные ему в будущем, пока неясно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командойВ Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командой
Осенью в Windows 10 случится Sun Valley – большое обновление интерфейса со скруглёнными угламиОсенью в Windows 10 случится Sun Valley – большое обновление интерфейса со скруглёнными углами
Microsoft работает над исправлением критических ошибок в Windows 10Microsoft работает над исправлением критических ошибок в Windows 10
Браузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензуройБраузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензурой
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10
Следующая версия браузера Edge станет быстрее и получит новые функцииСледующая версия браузера Edge станет быстрее и получит новые функции
Вышел браузер Mozilla Firefox 83 с большими улучшениями движка JavaScriptВышел браузер Mozilla Firefox 83 с большими улучшениями движка JavaScript
Netmarketshare оценил расстановку сил на мировом рынке ОС и браузеровNetmarketshare оценил расстановку сил на мировом рынке ОС и браузеров
Microsoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессовMicrosoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессов
Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябреMicrosoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре
Медиапроигрыватель Kodi 19 Alpha 1 получил поддержку AV1 и массу других новшествМедиапроигрыватель Kodi 19 Alpha 1 получил поддержку AV1 и массу других новшеств
Google тестирует функцию Nearby Share в браузере Chrome для Windows 10Google тестирует функцию Nearby Share в браузере Chrome для Windows 10
Браузер Chrome защитит пользователей от “тяжелой” рекламыБраузер Chrome защитит пользователей от “тяжелой” рекламы
Браузер Google Chrome научили имитировать нарушения зренияБраузер Google Chrome научили имитировать нарушения зрения
Последние новости
Подгружаем последние новости