Браузер Brave добавил поддержку однорангового протокола IPFS — это первый шаг к децентрализованной Сети и борьбе с цензурой

Разработчики браузера Brave сделали первый шаг к поддержке децентрализованного интернета. Они внедрили в него поддержку однорангового сетевого протокола IPFS (InterPlanetary File System). Новый протокол призвал изменить представление о Сети, сделав доступ к информации более быстрым и устойчивым.

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Сейчас в интернете доминирует протокол HTTPS, который предназначен для создания централизованной многоранговой сети по типу клиент-сервер. Система IPFS, в свою очередь, предполагает создание одноранговой распределённой сети, в которой все участники связаны. По аналогичному принципу работают торренты, когда пользователи позволяют друг другу скачивать все файлы. Как отмечает The Verge, использование IPFS не только увеличит скорость передачи контента, но и сделает его более устойчивым к сбоям и цензурированию.

Brave работала над внедрением нового протокола с 2018 года и выступала одним из его сторонников. Сейчас браузером пользуются более 24 миллионов человек и каждый может получить доступ к любым страницам, которые начинаются на ifps://. Кроме этого, любой желающий может сделать свой компьютер одним из узлов Сети.

«IPFS даёт пользователям решение проблемы централизованных серверов, которые контролируют доступ к контенту. Это возможность предоставлять свой контент миллионам новых пользователей при помощи безопасного протокола», — заявил технический директор Brave Брайан Бонди (Brian Bondy).

Вероятно, на фоне последних событий популярность протокола IPFS возрастёт. Децентрализованная сеть усложнит контроль за обменом данных. Планируют ли крупнейшие браузеры внедрять подобные ему в будущем, пока неясно.



