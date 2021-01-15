В Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командой

В Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командой

По сообщениям сетевых источников, в Windows 10 обнаружилась серьёзная уязвимость нулевого дня, эксплуатация которой позволяет повредить файловую систему NTFS с помощью однострочной команды. Проблема затрагивает Windows 10 1803 и более поздние версии программной платформы, включая последнюю Windows 10 20H2.

Для эксплуатации упомянутого бага достаточно осуществить выполнение определённой команды в командной строке Windows 10, после чего файловая система NTFS будет повреждена и ОС тут же предложит выполнить перезагрузку для запуска процедуры восстановления повреждённых записей.

Хуже всего то, что для эксплуатации этой уязвимости не требуются права администратора, соответствующая команда может быть отработана даже из учётной записи с низкими привилегиями. Более того, уязвимость используется удалённо, а необходимая для её эксплуатации команда может быть встроена в ярлык Windows, архив или какой-то иной файл.

В Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командой

Один из вариантов команды, повреждающей файловую систему NTFS в Windows 10

Примечательно, что обнаруживший проблему исследователь Джонас Л (Jonas L) впервые сообщил о ней ещё в августе 2020 года, но и сейчас она продолжает оставаться актуальной. Он отмечает, что повреждение файловой системы происходит при попытке получить доступ к атрибуту NTFS $ i30 в папке определённым образом. Неясно, почему это действие приводит к повреждению файловой системы, но ключ реестра, который мог бы использоваться для диагностирования проблемы, не работает.

Источник протестировал один из вариантов команды, повреждающей файловую систему NTFS, на виртуальной машине. Пользователям крайне не рекомендуется пытаться эксплуатировать эту уязвимость на реальных компьютерах.

Скорее всего, Microsoft устранит эту проблему в одном из следующих обновлений. Официальные представители компании пока не комментируют данный вопрос.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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