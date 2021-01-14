Осенью в Windows 10 случится Sun Valley – большое обновление интерфейса со скруглёнными углами

В настоящее время Microsoft продолжает активную разработку крупного обновления для ОС Windows 10, которое, как ожидается, будет запущено во второй половине этого года. Оно разрабатывается под кодовым именем Sun Valley и станет крупнейшим обновлением платформы с момента её появления на рынке. И хотя Microsoft не раскрывает подробностей касательно этого проекта, уже сейчас о нём известно немало.

Прежде всего следует сказать об обновлении пользовательского интерфейса. Ожидается появление большого количества изменений, таких как скруглённые углы кнопок, окон приложений и других элементов интерфейса, в том числе меню «Пуск» и «Центра уведомлений». Источник также отмечает, что разработчики намерены обновить устаревшие компоненты, такие как «Проводник» и диалоговые окна копирования, чтобы привести их к соответствию с современным интерфейсом ОС. В конечном счёте разработчики намерены создать более простой и компактный интерфейс, отвечающий требованиям современных рабочих процессов.

Согласно имеющимся данным, в Microsoft работа над обновлённым интерфейсом описывается как «оживление» рабочего стола Windows. В прошлом году Microsoft заявила о намерении «реинвестировать» в Windows в 2021 году. Позднее была открыта вакансия, в описании которой, помимо прочего, говорилось о работе над «омоложением» пользовательского интерфейса. Таким образом, можно выделить три вещи, характеризующие Windows 10 Sun Valley: оживление, реинвестирование, омоложение.

Источник говорит о том, что Microsoft работает над «упрощённой» панелью задач, большая часть элементов которой переместится в «Центр уведомлений», аналогично тому, как это выглядит в Windows 10X. Также ожидается появление «Центра уведомлений» из Windows 10X, имеющего отдельную панель быстрых действий. Элементы меню «Пуск» получат скруглённые углы. Это же касается динамических плиток в меню «Пуск», контекстных меню и списков переходов.

Более того, в одной из внутренних сборок Windows 10 обнаружилось меню «Пуск» из Windows 10X. Не исключено, что такой вариант оформления меню «Пуск» станет опциональным и пользователи смогут самостоятельно выбирать, какой стиль оформления им нравится больше. Отмечается, что меню «Пуск», «Центр уведомлений» и «Список переходов» будут визуально отделены от панели задач, что также соответствует концепции дизайна Windows 10X.

Многие встроенные приложения Windows 10 также получат обновлённый дизайн. Ранее Microsoft представила новый облик приложения «Будильники и часы», построенный на основе библиотеки WinUI. Ожидается, что многие предустановленные приложения получат аналогичные изменения дизайна. Новые анимации, которые сделают интерфейс более плавным, станут ещё одним нововведением Sun Valley.

Что касается новых функций, то о них известно не так много. Уже сейчас в бета-версиях Windows 10 на панели задач появился виджет «Новости и интересы». Разработчики намерены добавить в приложение «Параметры» инструмент контроля расхода энергии аккумулятора. Благодаря этому пользователям будет проще понять, какие приложения потребляют больше всего энергии.

Известно о появлении функции, позволяющей отделить вкладки браузера Edge от окон приложения, благодаря чему поиск и организация контента станет проще. Этот режим пригодится людям, которые привыкли работать с большим количеством вкладок. Сама функция прикрепления окон также будет улучшена.

Ещё сообщается о разработке панели, которая разместится в области представления задач и будет использоваться для отображения подробной информации о том, что происходит с пользовательской личной или корпоративной учётной записью Microsoft . Некоторые изменения коснутся способов ввода с помощью голоса и пера. Недавно в ОС обновился дизайн интерфейса голосового управления. В дальнейшем ожидается появление оптимизированного интерфейса, который будет появляться при использовании пера.

Windows 10 на устройствах с сенсорными экранами получит новую систему управления с помощью жестов. Они будут похожи на уже используемые жесты тачпада и помогут упростить процесс взаимодействия с приложениями и навигацию в системе. Кроме того, пользователи будут иметь возможность удаления многих предустановленных приложений, а в случае необходимости их можно будет загрузить повторно с помощью Microsoft Store.

Что касается сроков запуск обновления Sun Valley, то, вероятнее всего, оно станет доступно широкому кругу пользователей как Windows 10 October 2021 Update (21H2) в октябре этого года.

Поскольку официальные данные о Sun Valley не раскрываются, имеющаяся на данный момент информация может оказаться неполной. Кроме того, к моменту полноценного запуска обновления Microsoft может отложить введение некоторых функций или же вовсе отказаться от их использования.



