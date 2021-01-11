Microsoft исправила баг Windows 10, из-за которого ОС принудительно перезагружалась

Стало известно о том, что разработчики из Microsoft исправили ошибку, из-за которой в некоторых случаях происходила принудительная перезагрузка операционной системы Windows 10. О данной проблеме, встречающейся на некоторых устройствах с Windows 10 October 2020 Update, стало известно в ноябре прошлого года.

Согласно имеющимся данным, вызывающий принудительные перезагрузки баг связан с системным сервисом Local Security Authority, который отвечает за авторизацию локальных пользователей на компьютерах с Windows 10. Пользователи, которые столкнулись с данной проблемой, говорили о появлении сообщения, в котором было сказано о необходимости принудительной перезагрузки. Причём перезагрузка начиналась через минуту, а это могло привести к потере данных.

Хорошая новость заключается в том, что проблема, связанная с принудительными перезагрузками ОС, затрагивает небольшое количество пользователей. Разработчики уже начали распространение соответствующего патча вместе с последним обновлением программной платформы. В документе поддержки Microsoft сказано о том, что данная проблема не затрагивает пользователей, использующих последнюю версию Windows 10 20H2.

Источник также отмечает, что Microsoft начала развёртывание патча, исправляющего ошибку, из-за которой не сохранялись пароли в разных приложениях, таких как Edge, Outlook, Chrome и др. Пользователям приходилось заново вводить пароли после каждой перезагрузки ОС, даже если они выбирали опцию сохранения учётных данных. Эта проблема также затрагивала лишь часть пользователей Windows 10 и теперь она решена.

Вместе с этим Microsoft сняла блокировку, которая препятствовала загрузке обновления 20H2 на некоторые компьютеры. Это означает, что в ближайшее время значительно большее количество пользователей сможет обновить свои ПК до самой актуальной версии Windows 10.



