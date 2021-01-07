В панели задач Windows 10 появился виджет новостей и погоды

В панели задач Windows 10 появился виджет новостей и погоды

Стало известно о том, что разработчики из Microsoft интегрировали новый виджет в панель задач программной платформы Windows 10. Речь идёт о виджете новостей и погоды, благодаря которому пользователи смогут получать актуальную информацию, не устанавливая стороннее приложение и даже не запуская браузер. В настоящее время нововведение доступно участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ).

Согласно имеющимся данным, пользователи смогут персонализировать выводимые в новом виджете новости по тематике, соответствующей личным предпочтениям. Для обеспечения работоспособности виджета используется агрегатор Microsoft News, обрабатывающий публикации из более чем 4500 источников. Также используется специальный алгоритм на основе нейросети для подбора новостей, соответствующих пользовательским предпочтениям (контент подбирается на основе просматриваемых материалов и отмечаемых публикаций).

Источник говорит о том, что для нормальной работы нового виджета потребуется установка браузера Edge на базе Chromium. Таким образом, любая ссылка, по которой пользователь переходит из виджета, будет автоматически открываться в фирменном обозревателе Microsoft. Разработчики говорят о том, что в новом виджете не будет рекламы, а при необходимости пользователи смогут его отключить.

Как уже упоминалось, в настоящее время новый виджет доступен только в рамках инсайдерской программ Microsoft. Испытать его уже могут пользователи тестовых сборок Windows 10 из США, Канады, Великобритании, Австралии и Индии. Предполагается, что в стабильных версиях операционной системы это нововведение появится в конце этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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