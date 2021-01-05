Microsoft разрабатывает новое приложение Outlook для Windows и Mac

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft разрабатывает новый универсальный клиент Outlook для платформ Windows и Mac, который в будущем заменит приложения Почта и Календарь в Windows 10. Приложение разрабатывается под кодовым именем Monarch, а его основой стала веб-версия Outlook.

Источник говорит о том, что цель проекта Monarch заключается в том, чтобы заменить существующие версии Outlook для разных платформ универсальным приложением One Outlook с унифицированным пользовательским интерфейсом и кодовой базой. Предполагается, что новое приложение будет более тесно интегрировано с операционной системой, благодаря чему удастся реализовать разные функции, такие как поддержка автономного хранилища, общих уведомлений и др.

Получить общее представление о том, как будет выглядеть новое универсальное приложение Outlook можно, открыв веб-версию сервиса с помощью браузера. Конечно, текущая версия веб-клиента Outlook не предоставит всех возможностей, которые Microsoft планирует реализовать в новом приложении, но с его помощью можно получить общее представление о том, чего следует ждать в будущем.

Согласно имеющимся данным, Microsoft планирует начать предварительное тестирование универсального приложения Outlook во второй половине 2021 года, в уже в 2022 году оно должно заменить собой приложения Почта и Календарь в Windows 10. Разработчики также планируют заменить устаревшую Win32-версию Outlook, но, вероятнее всего, для этого потребуется значительно больше времени.



