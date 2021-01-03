Опасный бэкдор-аккаунт найден в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel

Опасный бэкдор-аккаунт найден в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel

Более 100 000 устройств Zyxel потенциально уязвимы для бэкдора — речь идёт о жёстко закодированной административной учётной записи, используемой для обновления прошивки межсетевого экрана и контроллеров точек доступа. Нильс Тьюзинк (Niels Teusink) из голландской фирмы Eye Control, занимающейся кибербезопасностью, обнаружил эту учётную запись в последней прошивке для некоторых устройств Zyxel.

Интересно, что аккаунт не отображается в пользовательском интерфейсе Zyxel, имеет логин «zyfwp» и статичный текстовый пароль. Учётная запись может использоваться для входа на уязвимые устройства как через SSH, так и через веб-интерфейс. «Поскольку SSL VPN на этих устройствах работает на том же порту, что и веб-интерфейс, многие пользователи открыли для Интернета порт 443 своих устройств. Используя общедоступные данные из Project Sonar, я смог идентифицировать около 3000 уязвимых межсетевых экранов, VPN-шлюзов и контроллеров точек доступа от Zyxel только в Нидерландах. По всему миру более 100 000 устройств открыли свои веб-интерфейсы для доступа в интернет», — сообщил специалист.

$ ssh zyfwp@192.168.1.252
Password: PrOw!aN_fXp
Router> show users current
No: 1
Name: zyfwp
Type: admin
(...)
Router>

Такая уязвимость может использоваться для получения доступа к внутренней сети или создания правил переадресации портов, чтобы сделать внутренние службы общедоступными. Кто-то может, например, изменить настройки межсетевого экрана, чтобы разрешить или заблокировать определённый трафик. В сочетании с другими уязвимостями это может иметь разрушительные последствия для малого и среднего бизнеса.

Опасный бэкдор-аккаунт найден в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel

Таким образом, желательно поскорее обновить затронутые сетевые устройства до последней версии прошивки — благо, Zyxel уже выпустила версию 4.60 Patch 1 для межсетевых экранов серий ATP, USG, USG FLEX и VPN. В своём сообщении компания поблагодарила специалистов Eye за информацию и заявила, что использовала жёстко закодированные учётные записи для доставки автоматических обновлений прошивки через FTP, причём оборудование с предыдущей версией прошивки ранее V4.60 Patch0 не затронуто проблемой. К сожалению, контроллеры точек доступа NXC2500 и NXC5500 остаются уязвимы, а заплатка V6.10 Patch1 для них будет выпущена только в апреле 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителейВ Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителей
Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режимаНоутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному кодуMicrosoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий WindowsWindows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows
Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой»Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой»
Блок рекламы


Похожие новости
Только менять: в чипсетах Intel найдена неустранимая уязвимостьТолько менять: в чипсетах Intel найдена неустранимая уязвимость
Google увеличил размер выплат за уязвимости, найденные в ChromeGoogle увеличил размер выплат за уязвимости, найденные в Chrome
Компьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват WindowsКомпьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват Windows
Найдена опасная уязвимость в документах WordНайдена опасная уязвимость в документах Word
Уязвимость «нулевого дня» найдена во всех операционных системах WindowsУязвимость «нулевого дня» найдена во всех операционных системах Windows
Microsoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимостиMicrosoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимости
В Apple HomeKit найдена опасная уязвимостьВ Apple HomeKit найдена опасная уязвимость
Выявлен новый опасный банковский троянВыявлен новый опасный банковский троян
Tails 3.0 — безопасный Linux-дистрибутив уже на базе Debian GNU/Linux 9Tails 3.0 — безопасный Linux-дистрибутив уже на базе Debian GNU/Linux 9
Apache Libcloud 2.0.0 — новая версия Open Source-библиотеки для доступа к облачным провайдерамApache Libcloud 2.0.0 — новая версия Open Source-библиотеки для доступа к облачным провайдерам
Последние новости
Подгружаем последние новости