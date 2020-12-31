В Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителей

В Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителей

По сообщениям сетевых источников, корпорация Microsoft работает над внедрением нового инструмента командной строки Windows 10 под названием DiskUsage. С помощью этой функции пользователи смогут узнать, что именно занимает место на диске.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время функция DiskUsage развёртывается в тестовых сборках Windows 10, которые доступны участникам инсайдерской программы Microsoft. С её помощью можно легко определить, какие папки занимают много места на определённом диске, внутри раздела или каталога.

Сообщается о возможности применения фильтров к определённым типам файлов, благодаря чему результаты сканирования могут быть более детализированы. С помощью дополнительных фильтров можно легко определить самые большие папки, а также пропускать в процессе сканирования определённые файлы в зависимости от их типа. Функция предоставляет возможность сортировки папок по объёму занимаемого места. Кроме того, с её помощью можно легко найти и отсортировать файлы, размер которых больше или меньше заданного в фильтре значения.

В Windows 10 появился инструмент для анализа содержимого накопителей

Для пользователей, которые знакомы с принципом работы командной строки Windows, освоить инструмент DiskUsage не составит труда. Источник говорит о том, что в настоящее время получить доступ к упомянутой функции можно только из командной строки. Однако не исключено, что в будущем разработчики добавят возможность анализировать хранящиеся на дисках данные с помощью приложения «Настройки». Когда функция DiskUsage может появиться в стабильных версиях Windows 10, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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