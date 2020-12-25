В текстовом редакторе Microsoft Word появился новый инструмент проверки грамматики

Разработчики из Microsoft продолжают улучшать свои продукты, в том числе приложения, входящие в состав фирменного офисного пакета. На этот раз стало известно, что в текстовом редакторе Word появился новый инструмент проверки грамматики под названием Microsoft Editor.

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Стоит отметить, что данная функция уже некоторое время доступна в веб-версии Word. Теперь же сетевой источник говорит о появлении Microsoft Editor в настольном приложении Word для Windows 10. Согласно имеющимся данным, в настоящее время упомянутая функция была развёрнута для участников программы предварительно тестирования продуктов Microsoft .

Инструмент Microsoft Editor использует ИИ-алгоритмы и машинное обучение для мгновенного выявления типичных грамматических ошибок, которые допускаются пользователями при вводе текста в разных приложениях, таких как Word или Outlook. После распространения Microsoft Editor на стабильные версии Word пользователям будет проще осуществлять редактирование документов, поскольку за поиск грамматических ошибок теперь отвечает более совершенный алгоритм.

Инструмент проверки грамматики может не только исправлять ошибки, но имеет и другие полезные функции. Например, он способен на основе написанного пользователем текста предлагать варианты замены частей предложений для улучшения грамматических конструкций. При необходимости можно выделить какое-то слово и посмотреть варианты его замены каким-то синонимом. Сообщается о поддержке 20 различных языков, включая русский.

На данный момент Microsoft Editor доступен участникам инсайдерской программы, работающим с бета-версией текстового редактора. Когда новая функция появится в стабильной версии Word, пока неизвестно.



