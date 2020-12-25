В текстовом редакторе Microsoft Word появился новый инструмент проверки грамматики

Разработчики из Microsoft продолжают улучшать свои продукты, в том числе приложения, входящие в состав фирменного офисного пакета. На этот раз стало известно, что в текстовом редакторе Word появился новый инструмент проверки грамматики под названием Microsoft Editor.

В текстовом редакторе Microsoft Word появился новый инструмент проверки грамматики

Изображение: Windows Latest

Стоит отметить, что данная функция уже некоторое время доступна в веб-версии Word. Теперь же сетевой источник говорит о появлении Microsoft Editor в настольном приложении Word для Windows 10. Согласно имеющимся данным, в настоящее время упомянутая функция была развёрнута для участников программы предварительно тестирования продуктов Microsoft.

Инструмент Microsoft Editor использует ИИ-алгоритмы и машинное обучение для мгновенного выявления типичных грамматических ошибок, которые допускаются пользователями при вводе текста в разных приложениях, таких как Word или Outlook. После распространения Microsoft Editor на стабильные версии Word пользователям будет проще осуществлять редактирование документов, поскольку за поиск грамматических ошибок теперь отвечает более совершенный алгоритм.

Инструмент проверки грамматики может не только исправлять ошибки, но имеет и другие полезные функции. Например, он способен на основе написанного пользователем текста предлагать варианты замены частей предложений для улучшения грамматических конструкций. При необходимости можно выделить какое-то слово и посмотреть варианты его замены каким-то синонимом. Сообщается о поддержке 20 различных языков, включая русский.

На данный момент Microsoft Editor доступен участникам инсайдерской программы, работающим с бета-версией текстового редактора. Когда новая функция появится в стабильной версии Word, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обновление Windows 10 нарушило работу chkdsk и приводит к синим экранам смерти при проверке дисковОбновление Windows 10 нарушило работу chkdsk и приводит к синим экранам смерти при проверке дисков
В текстовом редакторе Microsoft Word появился новый инструмент проверки грамматикиВ текстовом редакторе Microsoft Word появился новый инструмент проверки грамматики
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft завершила разработку Windows 10X и выпустит ОС весной 2021 годаMicrosoft завершила разработку Windows 10X и выпустит ОС весной 2021 года
Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10
Проект Латте: стало известно, как Microsoft позволит Android-приложениям работать в Windows 10Проект Латте: стало известно, как Microsoft позволит Android-приложениям работать в Windows 10
Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
Microsoft признала проблему с «Диспетчером учётных данных» в Windows 10Microsoft признала проблему с «Диспетчером учётных данных» в Windows 10
Microsoft устранила 112 уязвимостей, в том числе большую дыру в безопасности WindowsMicrosoft устранила 112 уязвимостей, в том числе большую дыру в безопасности Windows
Microsoft "сломает" интернет пользователям Internet ExplorerMicrosoft "сломает" интернет пользователям Internet Explorer
Microsoft ускорила запуск Edge с помощью новой функцииMicrosoft ускорила запуск Edge с помощью новой функции
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователейMicrosoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
Microsoft исправила ошибку, из-за которой веб-версии приложений Office устанавливались без разрешения пользователейMicrosoft исправила ошибку, из-за которой веб-версии приложений Office устанавливались без разрешения пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости