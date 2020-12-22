Обновление Windows 10 нарушило работу chkdsk и приводит к синим экранам смерти при проверке дисков

Обновление Windows 10 нарушило работу chkdsk и приводит к синим экранам смерти при проверке дисков

Стало известно, что недавнее обновление KB4592438, которое было выпущено в этом месяце для программных платформ Windows 10 (20H2) и Windows 10 (2004), в ряде случаев приводит к ошибкам в работе встроенной утилиты для проверки накопителей chkdsk. О наличии проблемы после загрузки упомянутого пакета обновлений свидетельствуют обращения пользователей, которые появились на форумах поддержи Microsoft.

Согласно имеющимся данным, в ряде случаев после установки KB4592438 нарушается работа встроенной функции chkdsk, используемой для проверки накопителей на ошибки файловой системы. Источник говорит, что некоторые пользователи, попытавшиеся воспользоваться инструментом chkdsk после установки декабрьского обновления Windows 10, столкнулись с появлением синих экранов смерти (BSOD). Ошибка возникает в процессе проверки накопителя. После перезагрузки компьютера работоспособность системы восстанавливается, но повторное использовании chkdsk приводит к аналогичному результату.

На данный момент неизвестно, насколько распространённой является ошибка. Источник лишь упоминает, что она встречается у некоторых пользователей наиболее актуальных версий операционной системы Windows 10, которые уже успели загрузить на свои компьютеры недавнее обновление.

Обновление Windows 10 нарушило работу chkdsk и приводит к синим экранам смерти при проверке дисков

Очевидно, что в дальнейшем Microsoft выпустит исправление ошибки, включив его в одно из будущих обновлений. До тех пор пользователям, которые столкнулись с невозможностью проверки файловой системы носителей информации посредством chkdsk, лучше отказаться от применения данного инструмента или же следует повременить с установкой декабрьского обновления для Windows 10.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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