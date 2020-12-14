Microsoft завершила разработку Windows 10X и выпустит ОС весной 2021 года

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft завершила разработку Windows 10X, которая представляет собой облегчённую версию операционной системы Windows 10. Уже в скором времени состоится запуск версии RTM (Release to Manufacturers), а первые устройства на основе новой программной платформы поступят в продажу во втором квартале следующего года.

Microsoft завершила разработку Windows 10X и выпустит ОС весной 2021 года

Изображение: Windows Latest

Изначально разработчики планировали выпустить Windows 10X вместе с устройством Microsoft Surface Neo с двумя экранами. Однако позднее от этих планов пришлось отказаться, а текущая версия программной платформы предназначена для устройств с одним экраном, в первую очередь ноутбуков. Windows 10X не будет конкурировать со стандартной версией ОС, поскольку ориентирована на бюджетные устройства с небольшим объёмом оперативной памяти. Она разрабатывается в виде полноценной платформы для устройств с двумя экранами, а также в качестве конкурента Chrome OS от Google в образовательном и корпоративном сегментах.

Источник отмечает, что внутренние работы над Windows 10X завершились в сборке 202XX (скорее всего, последние две цифры номера версии ОС будут изменены). В настоящее время финальная версия ОС находится на этапе внутреннего тестирования, в котором принимают участие сотрудники Microsoft. Предполагается, что более широкое тестирование с привлечением участников инсайдерской программы, стартует в начале следующего года. Если всё пойдёт согласно намеченному плану, то первые устройства с Windows 10X появятся в продаже в период с апреля по июнь 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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