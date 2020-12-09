Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто

Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто

Компания Google внесла изменения в действующую модель разработки своей второй операционной системы под названием Fuchsia. Проект станет более открытым, а предлагать какие-либо изменения, которые могут быть внесены в ОС для её улучшения, смогут все представители сообщества разработчиков.

Напомним, в рамках проекта по разработке новой операционной системы Google намерена создать универсальную программную платформу, которая будет подходить для использования на устройствах разного типа.

Впервые об операционной системе Fuchsia стало известно более четырёх лет назад. Уникальность платформы заключается в том, что в её основе находится микроядро Zircon, а не Linux. Благодаря этому ОС может использоваться в разных типах устройств, начиная от смартфонов и заканчивая персональными компьютерами.

Что касается дальнейших планов Google относительно ОС Fuchsia, то одна из приоритетных задач заключается в создании фреймворка для драйверов устройств, позволяющего обновлять их отдельно от ядра платформы. Кроме того, разработчики намерены повысить уровень производительности файловых систем, а также расширить средства ввода для людей с ограниченными возможностями.

Для платформы Fuchsia создан графический интерфейс, который написан на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. В рамках данного проекта также ведётся развитие фреймворка для построения интерфейсов пользователя, пакетного менеджера, системы рендеринга, файловых систем и др. Для разработки приложений реализована поддержка языков C/C++ и Dart, в системных компонентах может использоваться Rust, в сетевом стеке — Go, а в системе сборки языка — Python.

Безопасность обеспечивает продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не только не имеют доступ к элементам ядра, но также не могут выделять память и осуществлять выполнение кода. Для получения доступа к ресурсам задействована система пространств имён, с помощью которой определяются доступные полномочия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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