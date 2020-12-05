Следующая версия браузера Edge станет быстрее и получит новые функции

За последние месяцы Microsoft анонсировала массу новых функций, которые в будущем должны появиться в фирменном браузере Edge. Речь идёт о вертикальных вкладках, инструменте контроля использования файлов cookie, повышении общей производительности и др. Теперь же стало известно, что некоторые из анонсированных функций появятся в Edge 88, запуск которого должен состояться в январе следующего года.

Скорое появление новых функций в стабильной версии Edge подтверждается тем, что они были добавлены в бета-версию обозревателя, которая в настоящее время доступна в рамках программы предварительного тестирования.

Хотя изменений в Edge 88 будет достаточно много, наиболее привлекательным для пользователей станет появление новых возможностей в плане управления вкладками. Пользователи смогут при необходимости переориентировать панель с открытыми вкладками таким образом, чтобы она располагалась вертикально, то есть сбоку от рабочего пространства, а не горизонтально вверху, как в текущей версии браузера. И хотя такой подход отличается от классического, расположенные вертикально вкладки позволяют более оптимально использовать дополнительное пространство, предлагаемое широкоформатными и сверхширокоформатными мониторами.

«По мере увеличения количества расположенных горизонтально вкладок названия сайтов начинают обрезаться, а управлять вкладками становится труднее. Это прерывает рабочий процесс пользователей, поскольку они тратят больше времени на поиск, переключение и управление открытыми вкладками и у них остаётся меньше времени на выполнение текущих задач. Вертикальная ориентация позволяет пользователям перемещать свои вкладки в сторону, где выровненные значки и более длинные заголовки сайтов упрощают поиск и переключение на вкладку, которую хочет открыть пользователь», — говорится в сообщении Microsoft .

В Edge 88 также появится новый механизм обработки неактивных вкладок. Новая функция называется sleeping tabs (спящие вкладки) и разработана для повышения производительности за счёт минимизации системных ресурсов, используемых вкладками, которые остаются открытыми в течение длительного периода времени.

Ещё одно нововведение связано с повышением скорости запуска обозревателя. Дело в том, что некоторые процессе Edge 88 будут запускаться в фоновом режиме уже при загрузке компьютера. Благодаря этому браузер будет стартовать значительно быстрее.

Что касается безопасности и конфиденциальности, то новый браузер будет предупреждать пользователей, если хранящиеся в Edge учётные данные были скомпрометированы и выложены в открытый доступ. Появится и инструмент удаления сторонних файлов cookie, которые используются сайтами для отслеживания пользовательской активности в рекламных целях.



