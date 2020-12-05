Состоялся релиз Chrome OS 87 с новыми функциями

Компания Google выпустила Chrome OS 87, новую версию собственной операционной системы, которая получила несколько любопытных нововведений. Среди них стоит отметить функцию отображения уровня заряда синхронизированных по Bluetooth устройств, поиск по вкладкам в браузере и др.

Одним из главных нововведений можно считать появление возможности отслеживания уровня заряда батареи синхронизированных Bluetooth-устройств. Аналогичная функция была добавлена в операционную систему Android ещё в 2017 году. С её помощью пользователи смартфонов и планшетов на базе Android могли следить за уровнем заряда батарей подключенных по Bluetooth устройств, таких как беспроводные наушники. Теперь эта возможность появится у пользователей устройств, работающих под управлением Chrome OS.

Ещё в обновлённой операционной системе появился инструмент поиска по вкладкам в браузере Chrome . Данная функция позволяет быстро находить нужные вкладки во всех открытых окнах веб-обозревателя.

В Chrome OS 87 появились 36 новых обоев, которые были созданы в сотрудничестве с несколькими художниками. Операционная система также получила некоторые менее значительные изменения и улучшения, направленные на повышение стабильности работы платформы.

Как обычно, Google начинает постепенное развёртывание Chrome OS 87. Ожидается, что обновление операционной системы станет доступно всем пользователям совместимых устройств в ближайшие несколько дней.



