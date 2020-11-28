Проект Латте: стало известно, как Microsoft позволит Android-приложениям работать в Windows 10

На этой неделе стало известно о том, что Microsoft планирует реализовать возможность запуска Android-приложений в Windows 10. Теперь же сетевые источники говорят, что разработка программного решения, которое позволит переносить приложения для Android в Windows 10 практически без изменения кода и публиковать их в Microsoft Store, ведётся в рамках проекта под названием Project Latte.

В прошлом Microsoft уже пыталась реализовать поддержку приложений для Android в Windows 10 в рамках проекта под кодовым названием Astoria, который в конечном счёте был свёрнут. Что касается нового программного продукта, то он работает на основе подсистемы Windows Subsystem for Linux (WSL). Однако для полноценного запуска мобильных приложений в Windows 10 разработчикам потребуется создать собственную подсистему для Android.

Ранее Microsoft сообщала о том, что в скором времени WSL получит поддержку запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом, а также ускорение графического процессора, благодаря чему работающие через WSL приложения станут более производительными.

Источник считает маловероятным появление в Project Latte поддержки фирменных сервисов Google , поскольку их разрешено использовать только на устройствах с Android и Chrome OS. Это означает, что разработчикам потребуется вносить изменения в приложения, для работы которых требуются API-интерфейсы сервисов Google . Но после внесения необходимых корректировок они смогут запускаться в Windows 10. Предполагается, что полноценная поддержка запуска Android-приложений в Windows 10 может появиться уже во второй половине следующего года.

В настоящее время у пользователей есть возможность транслировать Android-приложения со своего смартфона на компьютер с Windows 10 с помощью приложения «Ваш телефон». Однако этот инструмент не идеален и пока поддерживается только на некоторых смартфонах Samsung.



