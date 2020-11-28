На Mac с процессором Apple M1 запустили Windows 10 для ARM. И в ней даже работают x86-приложения

Разработчик Александр Граф (Alexander Graf) успешно запустил версию Windows 10 для ARM-компьютеров на Mac с чипом M1. Таким образом, он доказал, что новый чипсет Apple способен работать с операционной системой Microsoft . В настоящее время устройства на базе M1 официально не поддерживают Windows и лишены функции Boot Camp.

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Используя виртуальную машину QEMU с открытым исходным кодом, Граф смог виртуализировать ARM-версию Windows 10 на компьютере с процессором M1 без эмуляции. Напомним, что x86-совместимую версию Windows установить на новые Mac невозможно. Тем не менее, разработчик акцентировал внимание на том, что x86-приложения работают в Windows 10 для ARM, установленной на Mac, вполне сносно. Не так быстро, как на MacOS через эмулятор Rosseta 2, но близко. Кроме того, Microsoft ранее заявляла, что до конца этого года добавит в инсайдерские сборки ARM-версии операционной системы поддержку приложений AMD64, так что скоро её функциональность расширится.

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Граф смог запустить на своём компьютере Windows ARM64 Insider Preview, виртуализировав её с помощью Hypervisor.framework. Apple заявляет, что такой способ позволяет пользователям взаимодействовать с технологиями виртуализации без необходимости писать расширения ядра (KEXT). Разработчик применил специальный патч для QEMU, который позволяет выполнять гостевой код непосредственно на центральном процессоре, благодаря чему достигается отличная производительность.

Хотя эксперимент Графа находится только на начальной стадии, он заявляет, что запустить Windows на Mac с чипом M1 сможет любой желающий. Напомним, что ранее директор по разработке ПО Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) заявил, что выход Windows для компьютеров на базе M1 — «дело Microsoft ». Чип содержит средства, необходимые для работы Windows, но Microsoft должна лицензировать Windows 10 ARM для компьютеров Apple .



