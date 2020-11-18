Вышел браузер Mozilla Firefox 83 с большими улучшениями движка JavaScript

Вышел браузер Mozilla Firefox 83 с большими улучшениями движка JavaScript

Компания Mozilla выпустила новую версию собственного браузера. Firefox 83, в отличие от предыдущей версии обозревателя, включает в себя ряд существенных улучшений. Одним из наиболее заметных изменений является повышение производительности движка JavaScript, благодаря чему увеличивается скорость загрузки и отклика страниц, а также снижается объём потребляемой памяти.

В Firefox 83 разработчики увеличили производительность движка JavaScript, за счёт чего процесс взаимодействия с веб-обозревателем должен стать более комфортным. Внесённые изменения повышают скорость загрузки страниц на 15 %, отклика страниц — на 12 %, а также снижают объём потребляемой памяти на 8 %. Для использования улучшений от пользователя не требуются какие-либо действия, поскольку они активированы по умолчанию.

Ещё одно нововведение заключается в появлении режима HTTPS-Only. Из названия не трудно догадаться, что при активации данного инструмента браузер будет открывать только безопасные веб-страницы, поддерживающие HTTPS. При попытке перехода на HTTP-страницу будет выводиться соответствующее предупреждение о том, что не удалось установить безопасное соединение. Пользователи по-прежнему будут иметь возможность перехода на HTTP-страницы, но теперь они будут предупреждаться об этом. Активировать режим HTTPS-Only можно в настройках браузера.

Что касается других изменений в Firefox 83, то стоит упомянуть появление более удобного способа изменения масштаба страниц на устройствах с сенсорным экраном на базе Windows и macOS, возможности регулировки громкости при просмотре видео в режиме «картинка-в-картинке», а также новые функции для работы с файлами в формате PDF. Ознакомиться с полным списком изменений, которые появились в Firefox 83, можно на официальном сайте разработчиков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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