Программы Adobe официально не поддерживают эмуляцию через Rosetta 2, но не всё так плохо

В рамках анонса новых компьютеров Mac ранее на этой неделе Apple упомянула, что Adobe планирует выпустить версии своего программного обеспечения, совместимые с новым чипом Apple M1. Первым станет Lightroom в следующем месяце, а в начале 2021 года выйдет и Photoshop. Даты запуска остального ПО пока не называются, и это проблема, учитывая, что Adobe пока официально не может поддерживать эмуляцию через Rosetta 2 на новых Mac.

Rosetta 2 — это встроенный инструмент эмуляции операционной системы, доступный в macOS 11 Big Sur. Он позволяет запускать приложения, скомпилированные для чипов Intel x86, на компьютерах Mac, в основе которых лежат чипы Apple с архитектурой ARM. Apple дала понять, что многие приложения будут продолжать работать через эмуляцию Rosetta 2 на чипе M1 и пообещала, что некоторые будут исполняться даже лучше, чем на чипах Intel .

Однако на странице совместимости Adobe ясно заявила, что, например, популярное приложение Lightroom Classic несовместимо с этим методом эмуляции: «Внимание! Запуск приложений Adobe в режиме эмуляции Rosetta 2 на устройствах Apple с процессорами Apple Silicon M1 официально не поддерживается. Планируется внедрение нативной поддержки».

Впрочем, несмотря на предупреждение, Adobe дополнительно сообщает об отсутствии известных проблем, связанных с запуском Lightroom Classic 10 через эмулятор Rosetta 2 на устройствах Apple с процессорами M1, работающими под управлением macOS 11 Big Sur. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной поддержки, на данный момент можно пользоваться этим ПО через Rosetta 2.

Также следует добавить, что старые версии Lightroom и, видимо, другого ПО от Adobe, несовместимы с macOS 11 Big Sur: «Неподдерживаемые версии Lightroom Classic не были разработаны и протестированы для работы с macOS 11 Big Sur. В более старых версиях используются 32-битные лицензионные компоненты и установщики, и их нельзя будет установить, удалить или активировать после обновления до macOS 11 Big Sur. Если вы уже выполнили обновление до macOS 11 Big Sur, используйте Creative Cloud Cleaner Tool для удаления старых версий».

В комментарии для PetaPixel после презентации Apple , Adobe подтвердила, что даже после выпуска Lightroom Classic и Photoshop, скомпилированных для чипов Apple ARM, компания будет продолжать поддержку и компьютеров Mac с процессорами Intel . В настоящее время подписчики Creative Cloud вряд ли столкнутся с особыми проблемами на любом из трёх новых Apple Mac, хотя Adobe вряд ли могла полностью протестировать все возможные сценарии работы своего ПО на новых устройствах Apple ARM.



