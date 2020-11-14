macOS Big Sur стала доступна для всех пользователей

macOS Big Sur создавалась специально для ARM-процессоров

macOS Big Sur на глубоком уровне интегрирована с чипом Apple M1, который стал первым ARM-процессором Apple для компьютеров Mac. При этом у владельцев Mac на базе чипов от Intel не возникнет проблем при использовании новой ОС, она поддерживает как ARM-архитектуру, так и х86.

Новая версия системы получила несколько важных обновлений. В частности, изменился дизайн интерфейса. Теперь окна имеют закругленные углы, также были перерисованы иконки, чтобы лучше соответствовать единой экосистеме Apple . Изменился и центр управления, который напоминает таковой в iPhone и iPad , а значит новым пользователям Mac будет проще разобраться в системе.

Обновился и фирменный браузер Safari. Apple заявляет, что Safari на 50% быстрее открывает страницы, чем Chrome , а на Mac с процессором Apple M1 браузер в 1,5 раза быстрее обрабатывает JavaScript при двойном увеличении скорости отклика. Теперь Safari предлагает больше возможностей персонализации, пользователь сможет выбрать фон начальной страницы, а встроенный переводчик способен переводить страницы между семи языками.

Немаловажную роль в обновлении играет конфиденциальность, теперь пользователи смогут еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. А на странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении.

macOS Big Sur доступна для следующих устройств: MacBook (2015 года или новее), MacBook Air (2013 года или новее), MacBook Pro (конца 2013 года или новее), Mac mini (2014 года или новее), iMac (2014 года или новее), iMac Pro (2017 года или новее) и Mac Pro (2013 года или новее).



