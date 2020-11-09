Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты из-за вируса в компьютере, который уничтожил протокол

Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

8 ноября утром в комиссии обещали объявить результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00. Однако в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер будто бы попал вирус, который уничтожил документ, информирует Суспільне.

По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер вроде бы выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переделать на другом компьютере.

Как сообщалось, в Киевсовет прошли семь партий. Наибольшее количество голосов получила "Европейская солидарность".