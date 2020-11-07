Пользователи Windows 10 столкнулись со сбоями в работе панели Xbox Game Bar

Панель Xbox Game Bar в Windows 10 является удобным инструментом, который имеет немало полезных функций, в том числе средства мониторинга ресурсов системы. Однако недавнее обновление на стороне сервера привело к тому, что у некоторых пользователей панель перестала работать, а при попытке её запуска появляется ошибка 0x803F8001.

На данный момент трудно сказать, насколько широко распространена проблема, но в течение всего дня количество жалоб от пользователей на форуме поддержки Microsoft , в сообществе Reddit и в социальных сетях неуклонно растёт. Несмотря на это, Microsoft не спешила признавать наличие проблемы. Только после того, как количество жалоб достигло огромного числа, и разработчики проанализировали их, проблема была признана, и Microsoft объявила о поиске её решения.

Согласно имеющимся данным, ошибка 0x803F8001, появляющаяся при попытке запустить панель Xbox Game Bar, является результатом изменений на стороне сервера, внесённых 5 ноября. Проблема продолжает оставаться актуальной и затрагивает пользователей из разных стран мира. Источник говорит, что упомянутая ошибка появляется у пользователей Windows 10 (1809) и более поздних версий. Но поскольку проблема затрагивает не всех пользователей, трудно сказать, что именно является источником её появления.

К сожалению, обходного решения проблемы, связанной с запуском Xbox Game Bar, на данный момент нет. Избавиться от всплывающего уведомления об ошибке можно, временно отключив игровую панель.



