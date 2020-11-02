Netmarketshare оценил расстановку сил на мировом рынке ОС и браузеров

Netmarketshare оценил расстановку сил на мировом рынке ОС и браузеров

Ресурс Netmarketshare продолжает отслеживать изменения, связанные с уровнем глобального распространения операционных систем и браузеров. По итогам октября отмечается значительный прирост доли нового обозревателя Microsoft Edge на базе Chromium, а также увеличение аудитории Windows 10.

В октябре уровень глобального распространения ОС Windows 10 увеличился до 64,4 %, тогда как в сентябре этот показатель был равен 61,26 %. Продолжает снижаться доля Windows 7 с 22,77 % в сентябре до 20,41 % в октябре. Отмечается некоторое снижение доли macOS X 10.15 с 5,11 % в сентябре до 4,88 % в октябре. За этот же период времени доля Linux выросла с 1,14 % до 1,65 %.

Netmarketshare оценил расстановку сил на мировом рынке ОС и браузеров

Что касается браузеров, то в отчётном периоде Netmarketshare фиксировал снижение уровня распространения Chrome с 69,94 % до 69,25 %. Примечательно то, что рыночная доля обозревателя Edge на базе Chromium выросла с 8,84 % в сентябре до 10,22 % в октябре. Это впечатляющий рывок для Edge, который с начала года планомерно набирает популярность по всему миру. Немного улучшил свои позиции обозреватель Mozilla Firefox, чья доля увеличилась с 7,19 % до 7,22 %.

Netmarketshare оценил расстановку сил на мировом рынке ОС и браузеров

Несмотря на то, что Netmarketshare регистрирует устройства, которые обращаются только к определённым веб-сайтам, размер выборки достаточно велик, благодаря чему мы можем получить представление о рыночной доле популярных операционных систем и браузеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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