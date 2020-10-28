Microsoft "сломает" интернет пользователям Internet Explorer

Microsoft

Microsoft принудительно будет переводить «староверов» на новый браузер Edge. В знакомом Internet Explorer популярные сайты просто не будут работать.

С лета 2020 года компания Microsoft тестировала очередное обновление своей операционной системы Windows, которое станет обязательным для владельцев обычных копий системы (у корпоративных пользователей подобных ограничений не будет) с ноября и ограничит перечень доступных пользователям сайтов через браузер Internet Explorer.

Вышедшее ранее обновление уже включает в себя новый браузер Edge, а следующий вариант обновления будет принудительно заставлять пользователей пользоваться Edge, а не Internet Explorer. Для этого специалисты Microsoft, как сообщает ZDNet, добавили в системные файлы операционной системы DLL-файл с именем ie_to_edge_bho.dll, который относится к категории Browser Helper Object (BHO), то есть плагинов для Internet Explorer.

Файл активируется каждый раз при запуске браузера и отслеживает, какой сайт пытается посетить пользователь. Если искомый ресурс находится в перечне запрещённых на системном уровне — неважно, попадает ли туда пользователь через поисковую выдачу или вводом адреса в браузере — доступ к странице будет ограничен. Вместо этого система предложит открыть нужный сайт через Edge.

В настоящее время список ресурсов, на которые не пустят пользователей Internet Explorer, насчитывает 1156 сайтов, включая YouTube, Instagram, Twitter, VK, ESPN и другие популярные порталы. При этом принудительный переход на Edge будет проблемой только для тех, у кого на компьютере уже установлен этот браузер — если система не обновлялась и в Windows нет нового браузера, то все сайты, включая находящиеся в списке «запретных», продолжат работать и в Internet Explorer.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft ускорила запуск Edge с помощью новой функцииMicrosoft ускорила запуск Edge с помощью новой функции
RTM-версия Windows 10X выйдет в декабре этого годаRTM-версия Windows 10X выйдет в декабре этого года
Microsoft "сломает" интернет пользователям Internet ExplorerMicrosoft "сломает" интернет пользователям Internet Explorer
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft ускорила запуск Edge с помощью новой функцииMicrosoft ускорила запуск Edge с помощью новой функции
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователейMicrosoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
Microsoft исправила ошибку, из-за которой веб-версии приложений Office устанавливались без разрешения пользователейMicrosoft исправила ошибку, из-за которой веб-версии приложений Office устанавливались без разрешения пользователей
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений MicrosoftWindows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft
Microsoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессовMicrosoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессов
Microsoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединенияMicrosoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединения
Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябреMicrosoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре
Microsoft признала наличие ещё одной проблемы, связанной с обновлениями для Windows 10Microsoft признала наличие ещё одной проблемы, связанной с обновлениями для Windows 10
Новая версия Skype стала доступна всем пользователямНовая версия Skype стала доступна всем пользователям
Сентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлениемСентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлением
Последние новости
Подгружаем последние новости