Microsoft "сломает" интернет пользователям Internet Explorer

Microsoft принудительно будет переводить «староверов» на новый браузер Edge. В знакомом Internet Explorer популярные сайты просто не будут работать.

С лета 2020 года компания Microsoft тестировала очередное обновление своей операционной системы Windows, которое станет обязательным для владельцев обычных копий системы (у корпоративных пользователей подобных ограничений не будет) с ноября и ограничит перечень доступных пользователям сайтов через браузер Internet Explorer.

Вышедшее ранее обновление уже включает в себя новый браузер Edge, а следующий вариант обновления будет принудительно заставлять пользователей пользоваться Edge, а не Internet Explorer. Для этого специалисты Microsoft , как сообщает ZDNet, добавили в системные файлы операционной системы DLL-файл с именем ie_to_edge_bho.dll, который относится к категории Browser Helper Object (BHO), то есть плагинов для Internet Explorer.

Файл активируется каждый раз при запуске браузера и отслеживает, какой сайт пытается посетить пользователь. Если искомый ресурс находится в перечне запрещённых на системном уровне — неважно, попадает ли туда пользователь через поисковую выдачу или вводом адреса в браузере — доступ к странице будет ограничен. Вместо этого система предложит открыть нужный сайт через Edge.

В настоящее время список ресурсов, на которые не пустят пользователей Internet Explorer, насчитывает 1156 сайтов, включая YouTube, Instagram, Twitter , VK, ESPN и другие популярные порталы. При этом принудительный переход на Edge будет проблемой только для тех, у кого на компьютере уже установлен этот браузер — если система не обновлялась и в Windows нет нового браузера, то все сайты, включая находящиеся в списке «запретных», продолжат работать и в Internet Explorer.



