Microsoft ускорила запуск Edge с помощью новой функции

Новый обозреватель Edge от Microsoft , построенный на базе Chromium, набрал немалую популярность и продолжает активно развиваться. На этот раз стало известно о том, что в браузере появилась новая функция, которая значительно ускорит его загрузку.

Речь идёт о функции «Ускорение запуска» (Startup Boost), которая должна появиться в Edge 88 и в скором времени станет доступна в тестовых версиях обозревателя. Согласно имеющимся данным, эта функция запускает процессы Edge в фоновом режиме при старте операционной системы, благодаря чему запуск обозревателя происходит значительно быстрее.

Функция «Ускорение запуска» работает при запуске Edge из панели задач, с рабочего стола, а также при переходе по ссылкам из других приложений. Вероятнее всего, новая функция не будет включена по умолчанию и её придётся отдельно активировать в настройках браузера. Стоит отметить, что запускаемые в фоновом режиме процессы Edge не замедлят работу компьютера, поскольку они будут выполняться с низким приоритетом.

Источник говорит о том, что в ближайшие несколько недель «Ускорение запуска» станет доступно пользователям Edge для платформы Windows 10 в сборках Dev и Canary. Очевидно, что после завершения тестового периода данная функция получит широкое распространение.



