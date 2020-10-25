RTM-версия Windows 10X выйдет в декабре этого года

RTM-версия Windows 10X выйдет в декабре этого года

Корпорация Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10X, которая оптимизирована для работы на устройствах с двумя экранами, осенью прошлого года. Её официальный дебют должен был состояться в этом году, но его отложили. Теперь же сетевые источники говорят о том, что Windows 10X версии RTM (Release to Manufacturing) будет представлена в декабре этого года, а широкому кругу пользователей новая операционная система станет доступна весной 2021 года.

Согласно имеющимся данным, вместе с запуском Windows 10X разработчики изменят модель распространения функциональных обновлений для стандартной версии программной платформы. Предполагается, что обновление функций Windows 10 будет осуществляться один раз в год, осенью, тогда как весной будет выпускаться обновление для Windows 10X.

На данный момент неизвестно, планируется ли проведение тестирования Windows 10X с привлечением участников инсайдерской программы. Вероятность этого велика, поскольку Microsoft хочет выпустить продукт, который уже на старте будет работать максимально плавно. Уже известно, что изначально Windows 10X появится на устройствах с одним экраном. Источник говорит о том, что на устройствах с двумя экранами новая ОС появится только в 2022 году, когда состоится запуск ноутбука с двумя экранами Microsoft Surface Neo.

Хорошая новость в том, что разработка Windows 10X продвигается достаточно быстро, и скорое появление RTM-сборки подтверждает это. После этого Microsoft может запустить этап тестирования, который продлится до полноценного релиза.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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