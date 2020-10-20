Свежая версия Firefox получила улучшенный режим «картинка в картинке» и повышенную производительность

Mozilla начала развёртывание фирменного браузера Firefox 82 для пользователей настольных ПК. Это обновление не содержит масштабных изменений, однако повышает скорость работы браузера и несёт в себе улучшенный режим «картинка в картинке».

Свежая версия Firefox получила улучшенный режим «картинка в картинке» и повышенную производительность

neowin.net

Вместо синей невзрачной кнопки «картинка в картинке», которая раньше появлялась сбоку от видео, Firefox теперь отображает прозрачное серое поле в правой нижней части видео, которое объясняет, что это за кнопка и что она делает. После того как пользователь узнает о её возможностях, она будет отображаться в виде круглой кнопки со значком «картинка в картинке». Кроме того, пользователи Mac могут активировать функцию нажатием комбинации клавиш Option+Command+Shift. Команда работает ещё до начала воспроизведения видео, поэтому пользователю не нужно тратить время на ожидание загрузки перед переключением вкладок.

Firefox для Windows теперь использует DirectComposition для аппаратного декодирования видео, что оптимизирует использование центрального процессора и видеочипа при просмотре видео, способствуя увеличению времени автономной работы ноутбуков. Кроме того, заметно повысилась общая производительность браузера. Согласно примечаниям к выпуску Firefox 82, веб-сайты, использующие макет на основе flexbox, загружаются на 20 процентов быстрее, чем раньше, восстановление сеанса происходит на 17 процентов быстрее, а открытие новых окон браузера в Windows происходит быстрее на 10 процентов.

Пользователи компьютеров на macOS и Windows получат обновление автоматически, в то время как пользователям Linux придётся некоторое время подождать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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