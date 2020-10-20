Microsoft исправила ошибку, из-за которой веб-версии приложений Office устанавливались без разрешения пользователей

По сообщениям сетевых источников, корпорация Microsoft исправила ошибку в своём браузере Edge, из-за которой осуществлялась автоматическая установка веб-версий её офисных приложений Microsoft .

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Несколько дней назад пользователи Windows 10 обратили внимание на то, что после принудительной перезагрузки в операционной системе появились установленные веб-приложения Outlook, Word, Excel и PowerPoint. При этом у пользователей не спрашивалось разрешение на перезагрузку ОС и установку какого-либо дополнительного программного обеспечения. Сначала на необычное поведение Windows 10 обратили внимание участники инсайдерской программы Microsoft , а позднее о появлении аналогичной проблемы начали сообщать пользователи стабильных версий программной платформы.

Источник говорит о том, что такое поведение Windows 10 связано с ошибкой браузера Edge, которая в настоящее время была исправлена разработчиками. В результате происходила автоматическая установка веб-версий офисных приложений, тогда как должны были появляться только ссылки на них. Более того, даже ссылки на веб-приложения Microsoft должны отображаться только в случае, если на компьютере не установлен пакет Microsoft Office.

Если у вас уже установлены настольные офисные приложения Microsoft , и вы не хотите использовать веб-версии, то удалить их можно стандартным способом в настройках операционной системы. Источник также отмечает, что Microsoft временно приостановила развёртывание веб-приложений в Windows 10, пока не будет выработан новый подход к реализации данного процесса.



