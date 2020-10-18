Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft

Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft

По сообщениям сетевых источников, операционная система Windows 10 принудительно устанавливает на компьютеры пользователей веб-версии офисных приложений Microsoft, которые запускаются в браузере Edge. Отмечается, что сначала происходит принудительная перезагрузка ОС, после чего в меню «Пуск» появляются ссылки на веб-версии Word, Excel, Outlook и др.

Изначально появлялась информация о том, что принудительная установка веб-версий офисных приложений Microsoft затрагивает только компьютеры участников инсайдерской программы. Однако позднее стало известно, что аналогичные изменения заметили пользователи стабильных версий Windows 10.

Хотя веб-приложения не занимают места на локальном компьютере, ранее их установка не была обязательной. Однако Windows 10 не спрашивает разрешения пользователей на установку веб-приложений и на перезагрузку компьютера, а также не сообщает предварительно, для чего нужен перезапуск системы. Такая политика Microsoft потенциально может препятствовать работе пользователей и выполнению разного рода задач, а её цель заключается в продвижении продукции компании.

Пользователи, которые столкнулись с таким поведением Windows 10, высказывают недовольство. Оно обусловлено тем, что операционная система не уведомляет о том, для чего нужна перезагрузка, а также тем, что пользователям фактически не оставляют выбора. Одно дело, когда платформа перезагружается для установки важных обновлений безопасности, которые повышают надёжность ОС, и совсем другое, когда это происходит для продвижения продуктов корпорации. Представители Microsoft пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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