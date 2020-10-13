Власти США хотят оставить Google без Chrome

Стало известно о том, что Министерство юстиции и генеральная прокуратура США в рамках расследования дела о нарушении антимонопольного законодательства готовят иск против Google . Если компанию признают виновной, то её могут обязать к продаже собственного браузера Chrome и части прибыльного рекламного бизнеса. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Ожидается, что слушания по этому делу начнутся в ближайшие недели. Результатом антимонопольного расследования может стать первое за последние десятилетия разделение американской компании по решению суда. Источник говорит о том, что варианты снижения контроля Google над рынком цифровой рекламы, который оценивается в $162,3 млрд, всё ещё обсуждаются и каких-либо конкретных решений по данному вопросу пока принято не было. Согласно имеющимся данным, минюст и прокуроры обратились к экспертам по рекламным технологиям, конкурентам Google и издателям, чтобы получить предложения касательно того, как можно ослабить позиции Google на рекламном рынке.

Будущий судебный процесс начнётся в связи с тем, что американские власти обвинили Google и другие крупные компании, такие как Facebook, Amazon и Apple в антиконкурентном поведении, обработке личных данных пользователей и недостаточном противодействии распространению дезинформации. В результате этого судебного разбирательства суд может обязать Google продать Chrome , самый популярный браузер в мире, а также часть рекламного бизнеса. Помимо прочего Google обвиняется в том, что использует истории просмотров Chrome в рекламных целях и для продвижения своих продуктов. Также не исключено, что прокуроры вместо продажи Chrome попросят суд ограничить объём данных, которые Google получает через браузер и использует для поддержки своих продуктов.



