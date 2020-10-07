Microsoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессов

Многие замечали, что современные браузеры создают большое количество процессов даже в случаях, когда открыта всего одна вкладка. По словам Microsoft, это происходит из-за многопроцессорной архитектуры обозревателей, при которой веб-приложения и плагины запускаются в отдельных процессах от вкладок и самого браузера.

Microsoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессов

Изображение: Windows Latest

В операционной системе Windows 10 выполняется большое количество процессов, увидеть которые можно на соответствующей вкладке диспетчера задач. Здесь же можно увидеть, что с запущенным браузером связано сразу несколько процессов. Microsoft утверждает, что это происходит из-за особенностей архитектуры современных браузеров, которая предполагает использование разных процессов для выполнения тех или иных задач.

Такой подход разработан для повышения уровня производительности, безопасности и надёжности браузера. К примеру, если в процессе работы возникла проблема с механизмом рендеринга, в результате чего произошёл сбой одной из вкладок, это никак не повлияет на сам браузер и другие открытые в нём вкладки. Архитектура браузеров включает в себя и другие процессы, направленные на повышение быстродействия и надёжности.

Благодаря этому Microsoft и Google могут использовать ограниченную среду песочницы. Например, если злоумышленники пытаются атаковать компьютер через какой-то веб-сайт, за счёт изолирования процессов можно не дать им заполучить контроль над всей системой. Это также полезно, когда вы переходите на некачественные сайты, которые могут привести к сбоям, но вред от них затронет только один процесс и не отразится на работе браузера в целом.

Для снижения количества потребляемых процессами ресурсов Microsoft разработала функцию под названием «Спящие вкладки», которая ещё не появилась в стабильных версиях Windows 10. Этот инструмент помогает браузеру приостанавливать обработку неиспользуемых вкладок, а также возвращаться к их отображению в случае необходимости. Аналогичная экспериментальная функция появилась ранее в браузере Chrome.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединенияMicrosoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединения
Microsoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессовMicrosoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессов
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединенияMicrosoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединения
В Windows XP была секретная тема, делавшая её похожей на Mac OSВ Windows XP была секретная тема, делавшая её похожей на Mac OS
Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябреMicrosoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре
Microsoft признала наличие ещё одной проблемы, связанной с обновлениями для Windows 10Microsoft признала наличие ещё одной проблемы, связанной с обновлениями для Windows 10
Следующее крупное обновление Windows 10 почти готово к релизу: быстрая установка, переделанный «Пуск» и новый EdgeСледующее крупное обновление Windows 10 почти готово к релизу: быстрая установка, переделанный «Пуск» и новый Edge
Состоялся релиз предварительной сборки Windows 10 под номером 20215Состоялся релиз предварительной сборки Windows 10 под номером 20215
Сентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлениемСентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлением
Microsoft Defender теперь помечает блокировку телеметрии Windows 10 как серьёзную угрозу безопасностиMicrosoft Defender теперь помечает блокировку телеметрии Windows 10 как серьёзную угрозу безопасности
Microsoft выпустила обновления микрокода Intel и совместимости для Windows 10Microsoft выпустила обновления микрокода Intel и совместимости для Windows 10
Обновление Windows одарило ноутбуки "синим экраном смерти"Обновление Windows одарило ноутбуки "синим экраном смерти"
Последние новости
Подгружаем последние новости