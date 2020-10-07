Microsoft рассказала, почему браузеры в Windows 10 создают так много процессов

Многие замечали, что современные браузеры создают большое количество процессов даже в случаях, когда открыта всего одна вкладка. По словам Microsoft , это происходит из-за многопроцессорной архитектуры обозревателей, при которой веб-приложения и плагины запускаются в отдельных процессах от вкладок и самого браузера.

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В операционной системе Windows 10 выполняется большое количество процессов, увидеть которые можно на соответствующей вкладке диспетчера задач. Здесь же можно увидеть, что с запущенным браузером связано сразу несколько процессов. Microsoft утверждает, что это происходит из-за особенностей архитектуры современных браузеров, которая предполагает использование разных процессов для выполнения тех или иных задач.

Такой подход разработан для повышения уровня производительности, безопасности и надёжности браузера. К примеру, если в процессе работы возникла проблема с механизмом рендеринга, в результате чего произошёл сбой одной из вкладок, это никак не повлияет на сам браузер и другие открытые в нём вкладки. Архитектура браузеров включает в себя и другие процессы, направленные на повышение быстродействия и надёжности.

Благодаря этому Microsoft и Google могут использовать ограниченную среду песочницы. Например, если злоумышленники пытаются атаковать компьютер через какой-то веб-сайт, за счёт изолирования процессов можно не дать им заполучить контроль над всей системой. Это также полезно, когда вы переходите на некачественные сайты, которые могут привести к сбоям, но вред от них затронет только один процесс и не отразится на работе браузера в целом.

Для снижения количества потребляемых процессами ресурсов Microsoft разработала функцию под названием «Спящие вкладки», которая ещё не появилась в стабильных версиях Windows 10. Этот инструмент помогает браузеру приостанавливать обработку неиспользуемых вкладок, а также возвращаться к их отображению в случае необходимости. Аналогичная экспериментальная функция появилась ранее в браузере Chrome .



