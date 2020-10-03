Microsoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединения

Microsoft исправила баг в Windows 10, из-за которого возникали уведомления об отсутствии интернет-соединения

Корпорация Microsoft наконец-то выпустила обновление, исправляющее ошибку, которая несколько последних месяцев доставляла проблемы пользователям Windows 10. Речь идет о проблеме с уведомлениями о состоянии интернет-подключения, которая возникла у некоторых пользователей после установки одного из накопительных обновлений для Windows 10.

Напомним, ранее в этом году некоторые пользователи Windows 10 сообщили о проблемах с подключением к Интернету. В ряде случаев на панели задач Windows 10 начало появляться уведомление, сообщающее об отсутствии подключения к Сети даже в случаях, когда на самом деле соединение было установлено. Изначально считалось, что проблема появляется после установки Windows 10 May 2020 Update, но позднее эта же ошибка обнаружилась у некоторых пользователей Windows 10 (1909) и более ранних версий программной платформы.

Несмотря на кажущуюся незначительность проблемы — она касается только уведомлений о состоянии подключения, — она приводит к нарушению работы ряда приложений. Дело в том, что некоторые приложения, такие как Microsoft Store или Spotify, используют API-интерфейсы Windows, работа которых зависит от находящегося в панели задач индикатора состояния сетевого подключения. Когда индикатор сообщает об отсутствии подключения, эти приложения также переходят в офлайн-режим и не могут предоставить пользователю функции, для работы которых требуется интернет-соединение.

Теперь же Microsoft начала распространение патча, устраняющего упомянутую проблему. Он доступен в виде необязательного обновления, которое можно загрузить через «Центр обновлений Windows». После его установки номер сборки Windows 10 изменится на 19041.546, а проблема с уведомлениями об отсутствии интернет-соединения будет решена. Кроме того, этот патч будет включен в состав накопительного обновления, которое выйдет позднее в октябре в рамках программы Patch Tuesday.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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