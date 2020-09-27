В Windows XP была секретная тема, делавшая её похожей на Mac OS

В Windows XP была секретная тема, делавшая её похожей на Mac OS

Недавняя утечка исходного кода Windows XP пролила свет на ранние этапы разработки программной платформы. Например, энтузиасты обнаружили несколько тем оформления, которые так и не стали общедоступными. Одна из них значится под названием Candy и делает дизайн операционной системы очень похожим на стиль Apple Aqua, который был представлен широкой публике в 2000 году.

Несмотря на то, что тема Candy не завершена, дизайн кнопки «Пуск», а также других элементов интерфейса явно схож с тем, что пользователи видели в Apple Aqua. Стоит отметить, что Microsoft не выпускала официально эту тему, судя по всему, её разработка проводилась на ранних этапах создания Windows XP. Тема помечена как «только для внутреннего использования».

Как известно, в финальной версии Windows XP, которая увидела свет в 2001 году, использовалась сине-зелёная тема Luna. Microsoft разрабатывала Windows XP в эпоху жёсткой конкуренции с Apple за рынок настольных операционных систем. Позже, в нулевых, Apple подшучивала над Microsoft с помощью баннеров на ежегодной конференции разработчиков, которые гласили: «Редмонд, запускай свои копировальные машины». Кроме того, Apple провела рекламную кампанию Get a Mac, в рамках которой заострялось внимание на недостатках операционных систем Microsoft и, в частности, Windows Vista.

В Windows XP была секретная тема, делавшая её похожей на Mac OS

В девяностые и нулевые Windows находилась под сильным влиянием классической Mac OS и того, что позже превратилось в OS X. Стоит отметить, что Apple также позаимствовала некоторые функции Windows, в частности, в области управления окнами, навигации, просмотра файлов и папок, а также панели управления.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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