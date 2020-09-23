Zoom для Android получил новые функции, а также перестал запускаться на хромбуках

Приложение для видеоконференций Zoom в этом году обрело неслыханную популярность на фоне пандемии коронавируса. Платформа всё время обрастает новыми функциями. На этой неделе Zoom обновила фирменное приложение для Android, которое обрело несколько новых возможностей.

Zoom для Android получил новые функции, а также перестал запускаться на хромбуках

9to5Google.com

В первую очередь следует отметить поддержку виртуального фона, которая позволяет скрыть обстановку, в которой находится пользователь и заменить её на красивый пейзаж или любое другое изображение. Кроме того, Zoom для Android теперь поддерживает совместное использование звука с устройства, в дополнение к совместному использованию экрана. Также в приложении были исправлены некоторые ошибки и повышена производительность.

Однако есть и плохие новости. Устройства на Chrome OS больше не поддерживаются приложением Zoom для Android. Не ясно, почему компания решила пойти на такой шаг, ведь веб-версия популярного видеоконференцсервиса существенно уступает по удобству использования и возможностям приложению. Однако есть надежда, что это всего лишь ошибка, и Zoom позволит в будущем пользоваться фирменным приложением на устройствах Chromebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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