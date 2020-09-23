Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре

Microsoft активно продвигает свой новый браузер Edge, основанный на движке Chromium. Он уже вышел для многих популярных платформ, помимо Windows, таких как Android, macOS и iOS. Теперь Microsoft объявила, что предварительная версия браузера для разработчиков в октябре выйдет и на Linux.

Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре

engadget.com

Версия Edge для Linux практически не будет иметь отличий от Windows-версии. Она получит все те же функции и аналогичный интерфейс. Скачать браузер можно будет с сайта Edge Insider. Кроме того, он будет доступен в диспетчере пакетов Linux. Стоит заметить, что Microsoft будет непросто продвигать свой браузер на новой платформе. Так сложилось, что пользователи Linux более привержены таким решением, как браузер Brave и Mozilla Firefox, которые имеют открытый исходный код.

Тем не менее, Microsoft Edge на базе Chromium также имеет массу преимуществ. Он располагает довольно гибкими настройками конфиденциальности, дающими пользователю полный контроль над тем, какой информацией делиться с веб-сайтами, а также массой удобных функций, таких как «Коллекции» и многое другое.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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