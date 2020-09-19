Новая версия Skype стала доступна всем пользователям

Корпорация Microsoft начала распространение новой версии приложения Skype. Речь идёт об обновлении Skype 8.64, которое в основном состоит из общих исправлений и уже доступно всем пользователям.

Обновление нельзя назвать крупным, поскольку оно приносит только одну новую функцию: теперь пользователи могут добавить в панель быстрого доступа какие-либо эмодзи. Для этого достаточно нажать кнопку «Настроить», после чего в панель можно перенести наиболее часто используемые эмодзи, чтобы всегда иметь к ним быстрый доступ. Эта функция работает во всех версиях Skype для разных платформ.

Кроме того, разработчики изменили некоторые используемые в приложении сочетания клавиш, чтобы устранить сбои в работе приложения. Ещё одно нововведение касается Skype для iOS . Теперь пользователи iOS-версии приложения могут обмениваться контентом с контактами Skype напрямую из панели общего доступа. Остальные изменения, которые получают пользователи вместе со Skype 8.64, не будут заметны, поскольку представляют собой общие исправления и улучшения стабильности работы. Обновление распространяется постепенно, поэтому, если оно недоступно вам прямо сейчас, следует подождать.

Напомним: свежая версия приложения вышла примерно через два месяца после запуска Skype 8.62, в которой появилась поддержка смены фонов в десктопной версии, а также был добавлен новый вид сетки для видеозвонков. Что касается версии Skype 8.63, то она была выпущена несколько недель назад и целиком состояла из исправлений ошибок и не принесла никаких новых функций.



