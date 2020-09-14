5 самых знаменитых «отфотошопленных» снимков в истории

«Фотошоп» используют для самых разных фейков, подделок и имитаций. Чаще всего это заметно на фотографиях политического и военного характера — то лидеру нации «подправят» причёску, то добавят лишний танк в парадную колонну, то сотрут попавшего в опалу чиновника. Такое регулярно происходило и в докомпьютерную эру, но только сейчас развернулось в настоящую индустрию.

Итак, мы предлагаем вашему вниманию 5 самых знаменитых отофотошопленных снимков в истории (и ещё №6 бонусом).

В 2008 году Иран опубликовал снимок, подтверждающий успешный ракетный пуск — но, судя по всему, что-то пошло не так, одна из ракет не запустилась, и её пришлось скопировать посредством «Фотошопа» (обратите внимание на две крайние ракеты справа).

СМИ

Снимок, официально опубликованный Белым Домом 1 мая 2011 года. На нём Барак Обама , Хиллари Клинтон и Джо Байден узнают о смерти Осамы бин Ладена. В последний момент пресс-служба заметила на столе перед Клинтон секретный документ и довольно грубо его замалевала в «Фотошопе».Знаменитая фотография, которая в 2001 году якобы претендовала на «Снимок года» по версии National Geographic. Как выяснилось позже, это коллаж из фотографии вертолёта, сделанной Лансом Чоном, и фотографии акулы, снятой южноафриканцем Лансом Максвеллом. У коллажа есть даже имя собственное — Helicopter Shark, поскольку он стал сетевым мемом.Фотография Ким Чен Ира и его армии, сделанная в 2008 году, оказалась «Фотошопом». Обратите внимание на тени от ног солдат и от ног лидера нации. Ким Чен Ир, похоже, на этом снимке изначально отсутствовал.В 2010-м в египетскихпоявилась вот такая фотография, на которой президент Египта Хосни Мубарак шёл первым в ряду мировых лидеров. В оригинале первым шёл Обама , а Мубарак был крайним слева.Бонус-трек. Напоследок — самая добрая и правильная фотография из подборки. Это «Дженнифер в раю», первая в истории фотография, подвергнутая обработке в Photoshop. На снимке — Дженнифер Кнолл, супруга Томаса Кнолла, одного из создателей программы . Он снял жену в августе 1988 года на Бора-Бора, а затем увеличил изображение с помощью созданной им же системы.



