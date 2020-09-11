Сентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлением

Сентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлением

На этой неделе Microsoft выпустила регулярное обновление безопасности для своих продуктов в рамках программы Patch Tuesday. К сожалению, пакет KB4571756 не только исправляет старые проблемы, но и приносит новые. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что после установки патча безопасности перестала запускаться Linux-подсистема Windows Subsystem for Linux.

Судя по сообщениям пользователей, из-за KB4571756 возникают и другие незначительные проблемы, а в ряде случаев обновление не устанавливается корректно. Что касается проблемы с Linux-подсистемой, то при попытке её запуска у некоторых пользователей появляется ошибка, сообщающая о том, что «элемент не найден». Источник говорит о том, что проблема затрагивает пользователей, которые работают на компьютерах под управлением Windows 10 20H2 (сборка 19042), а также Windows 10 (2004) (сборка 19041). Вероятно, это связано с тем, что обе версии программной платформы используют одни и те же основные компоненты.

Первые сообщения о вызванных обновлением проблемах появились практически сразу после его выпуска, и в настоящее время Microsoft работает над их решением. «Мы ведём активное расследование. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, я предлагаю удалить обновление, пока проблема не будет решена», — прокомментировал данный вопрос представитель Microsoft.

Сентябрьский патч безопасности сломал Linux-подсистему WSL в Windows 10. Microsoft работает над исправлением

Согласно имеющимся данным, удаление KB4571756 действительно решает проблему с запуском WSL. Однако данное обновление безопасности является обязательным для установки, поэтому нет гарантии, что оно не будет установлено принудительно повторно. Конечно, удаление обновлений безопасности вряд ли можно назвать хорошим решением, но в настоящее время другого способа решения проблемы нет. Что касается проблем с установкой патча, то их можно решить, задействовав утилиту Media Creation Tool.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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