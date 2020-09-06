Microsoft выпустила обновления микрокода Intel и совместимости для Windows 10

Стало известно о том, что компания Microsoft начала распространение обновлений для Windows 10 (2004) и более ранних версий. Речь идёт об обновлении микрокода Intel с патчами против уязвимостей в процессорах, а также о повышении уровня совместимости, которое сделает дальнейшее обновление программной платформы проще.

Что касается обновления микрокода Intel , то оно направлено на повышение безопасности. Пакет загружается и устанавливается автоматически через «Центр обновлений Windows», когда это необходимо, а также в случаях обнаружения поддерживаемых устройств. Напомним, впервые Microsoft выпустила обновление микрокода Intel для операционной системы Windows 10 в марте 2018 года. Этот шаг был направлен на повышение безопасности пользователей, работающих на компьютерах с процессорами Intel .

Если у вас установлена Windows 10 (2004), то вы получите обновление KB4558130, тогда как пользователям Windows 10 (1909) и Windows 10 (1903) будет доставлен пакет KB4497165. Стоит отметить, что данное обновление получат и более старые варианты платформы, включая Windows 10 версий 1809, 1803, 1709, 1703, 1607 и старше.

Приятно видеть, что Microsoft выпускает обновления такого рода, когда возникает какая-либо опасность. Однако не стоит забывать о том, что в прошлом обновления микрокода от Microsoft вызывали проблемы со стабильностью работы некоторых старых процессоров Intel , что приводило к частым перезагрузкам операционной системы.

Что касается так называемого «обновления совместимости» для Windows 10 (2004) и более ранних версий, то речь идёт о пакете KB4577588. Он распространяется через «Центр обновлений Windows» и предназначен для упрощения процесса обновления ОС до новых версий.

Microsoft не рекомендует пользователям устанавливать данные обновления принудительно, поскольку это может привести к появлению разного рода проблем.



