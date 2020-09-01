Обновление Windows одарило ноутбуки "синим экраном смерти"

Обновление Windows одарило ноутбуки

Выпущенное в августе обновление для Windows 10 оказалось неприятным сюрпризом для владельцев ряда ноутбуков. Больше остальных пострадали обладатели Lenovo ThinkPad, но и пользователи устройств других производителей не избежали проблем.

Выяснилось, что обновление KB4566782 плохо совместимо с BIOS ноутбуков Lenovo, поэтому на ThinkPad появляется «синий экран смерти» (BSOD). Специалисты компании подчеркнули, что проблема связана с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security, которая появилась с обновлением операционной системы.

Проблемы с BSOD могут появляться как при запуске ноутбука, так при попытке открыть приложения Lenovo Vantage, Windows Defender Scan, а также Windows Hello, Intel Management Engine и IT Camera. В Lenovo отметили, что пока Enhanced Windows Biometric Security не функционирует и его можно безопасно отключить через BIOS, если войти в меню «Виртуализация» через раздел «Безопасность» и там деактивировать функцию. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы решить проблему, сообщает Windows Latest.

При этом на форумах появилась информация, что «синий экран смерти» появляется не только на Lenovo ThinkPad, но и на ноутбуках других брендов. Никаких общих рекомендаций по решению проблемы нет, поэтому пользователям рекомендуют просто не устанавливать вышедшее в августе 2020 года обновление операционной системы до тех пор, пока в Microsoft не решат выявленную недоработку и не подготовят рекомендации по устранению уже возникших у пользователей Windows 10 неполадок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Обновление Windows одарило ноутбуки "синим экраном смерти"Обновление Windows одарило ноутбуки "синим экраном смерти"
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