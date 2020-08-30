Microsoft перевыпустила KB4023057, чтобы подготовить больше компьютеров к переходу на Windows 10 (2004)

Корпорация Microsoft выпустила обновление, которое, по всей видимости, призвано помочь пользователям старых версий Windows 10 перейти на использование актуальной Windows 10 (2004), известной под именем Windows 10 May 2020 Update. Речь идёт о пакете KB4023057, который доставляется на устройства с Windows 10 October 2018 Update, а также более новыми версиями, включая Windows 10 November 2019 Update.

Согласно имеющимся данным, упомянутое обновление повышает стабильность работы «Центра обновлений Windows», а также освобождает дисковое пространство на компьютере путём сжатия файлов. После установки обновления происходит освобождение места, а также подготовка системы к загрузке актуальной версии программной платформы Windows 10 May 2020 Update и следующего пакета Windows 10 20H2, запуск которого должен состояться осенью этого года.

Стоит отметить, что пакет KB4023057 впервые был выпущен в 2018 году и с тех пор Microsoft неоднократно перезапускала его, распространяя среди пользователей. На этот раз в некоторые компоненты были внесены изменения, после чего обновление стало доступно потребителям. После установки пакета появляется уведомление, сообщающее о том, что очистка диска успешно завершена. Если ранее упомянутое обновление уже было установлено, то после загрузки текущей его версии могут возникнуть ошибки. В такой ситуации следует сначала удалить старую версию пакета, а уже после этого осуществить загрузку и установку новой.

Microsoft продолжает активно подталкивать пользователей к установке актуальной версии Windows 10. По данным ресурса AdDuplex, в этом месяце доля Windows 10 (2004) выросла с 11,6 % до 24,1 %. Это означает, что Windows 10 May 2020 Update установлена на четверти компьютеров, работающих под управлением Windows 10, что является хорошим результатом.



