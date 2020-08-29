Приложение «Ваш телефон» в Windows 10 получит новые функции

Приложение «Ваш телефон» (Your Phone) позволяет синхронизировать мобильное устройство под управлением Android или iOS с рабочим столом Windows 10. Microsoft постепенно расширяет возможности данного инструмента, улучшая пользовательский интерфейс и добавляя новые функции, о некоторых из которых появилось больше информации.

По сообщениям сетевых источников, в настоящее время разработчики из Microsoft работают над функцией «Контакты» для приложения «Ваш телефон». Из названия можно понять, что данная опция будет полезна, если вы захотите получить доступ к списку контактов смартфона из приложения «Ваш телефон». Новая вкладка появится под разделом с вызовами и на ней также можно будет увидеть контакты из приложения «Люди» (People), которое в Windows 10 представляет собой своеобразную адресную книгу.

Источник опубликовал несколько изображений обновлённого дизайна приложения «Ваш телефон», которые показывают, что интерфейс меню настроек стал более понятным. Инсайдерам в рамках программы предварительной оценки Windows доступно переработанное меню настроек, разделённое на категории, такие как «Общие», «Мои устройства», «Функции», «Персонализация» и др. А ранее стало известно о том, что после установки одного из следующих обновлений приложения «Ваш телефон» у пользователей появится возможность отделения списка вызовов от вкладки с сообщениями.

Напомним, в настоящее время приложение «Ваш телефон» позволяет просматривать в Windows 10 фотографии со смартфона, сообщения, а также взаимодействовать с установленными Android-приложениями. Поддерживается отображение разного рода уведомлений со смартфона и др.



